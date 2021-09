Montpellier: Guirado indisponible plusieurs mois

Le talonneur et capitaine de Montpellier Guilhem Guirado, qui dispute sa dernière saison professionnelle, s’est sérieusement blessé lors du match à Toulon ce samedi (24-24). Il sera indisponible plusieurs mois.

Enorme tuile pour Guilhem Guirado. L’ancien capitaine du XV de France voulait savourer chaque match de sa dernière saison professionnelle, à commencer par le déplacement à Toulon, son ancien club. Le talonneur de Montpellier était titulaire ce samedi contre le RCT pour un match nul arraché à la dernière minute (24-24) à Mayol. Mais l’ancien international aux 74 sélections n’aura tenu sa place que 46 minutes, remplacé par Jérémie Maurouard, en raison d’une blessure au biceps. Comme en 2019 sur cette même pelouse…

Des examens pour Paillaugue

L’inquiétude était de mise et elle s’est malheureusement confirmée quelques heures plus tard. Guirado (35 ans) souffre d'une rupture du tendon brachial. Une blessure qui l’écartera des terrains durant plusieurs mois, le privant ainsi d’une bonne partie de sa dernière saison, même si la date de l’opération et la durée exacte de son indisponibilité ne sont pas encore connues. Pour le MHR, la blessure de son capitaine est évidemment un gros coup dur, sachant que Benoit Paillaugue, vice-capitaine, se plaint de nouveau du genou. Il passera des examens complémentaires dans les heures à venir.

"Dans ma tête, c'est clair, j'attaque ma dernière saison, avait indiqué Guirado il y a trois semaines sur RMC. Il faut savourer et profiter de ce moment. Je profite de la préparation estivale, de ces moments avec le groupe, du rugby mais aussi de ce qu'il y a autour. On se rend compte de la chance qu'on a. C'est quelque chose de fort qui m'a animé depuis pas mal d'années."