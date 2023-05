Top 14: Haouas, Saint-André, Willemse... ça a chauffé dans le vestiaire montpelliérain après la défaite contre Brive

Défait 26-27 samedi à domicile par Brive lors de la 24e journée de Top 14, le MHR a enchaîné un troisième revers consécutif en championnat. Et comme révélé par Midi Libre, les choses auraient un peu chauffé dans les vestiaires, notamment entre Mohamed Haouas et son entraîneur, Philippe Saint-André.

La crise guette au MHR. Battus le 22 avril dernier à Bayonne (33-30), les champions de France ont d'ores et déjà dit adieu aux phases finales du Top 14. Et ce n'est pas le nouveau revers contre la lanterne rouge Brive à domicile (26-27) samedi - le troisième de suite en championnat et le cinquième de la saison au GGL Stadium - qui va apaiser les tensions en interne.

Le ton est monté entre PSA et Haouas, soutenu par Willemse

En effet, comme le révèle le Midi Libre ce lundi et confirmé par les informations de RMC Sport, le ton est monté dans le vestiaire après la rencontre. Une grosse opposition a notamment eu lieu entre Mohamed Haouas et Philippe Saint-André. PSA a demandé aux joueurs une remise en question. Le pilier, international tricolore, aurait alors mis le directeur du rugby du MHR devant ses responsabilités. Un autre cadre, en la personne du deuxième ligne Paul Willemse, aurait soutenu le futur clermontois dans sa démarche. Le tout donnant lieu à un échange musclé entre les trois hommes, sous les yeux du reste du groupe.

Le président Mohed Altrad envisagerait de recevoir les joueurs dans la semaine pour évoquer cette passe d’armes. Moins d'un an après leur titre en Top 14, il reste désormais deux matchs (contre La Rochelle et à Pau) aux coéquipiers du capitaine Anthony Bouthier pour tenter de finir tant bien que mal cet exercice 2022-2023. Actuellement 10es, les Héraultais sont passés à côté de la défense de leur titre, et le 8e de finale perdu en prolongations contre Exeter en Coupe des champions, n'aura pas suffi à masquer une saison bien compliquée.