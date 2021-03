Top 14: Kockott un an de plus avec Castres

Le demi de mêlée du Castres Olympique, Rory Kockott, a prolongé son contrat d’un an. A 34 ans, ce sera sa dernière année sur les terrains et il devrait ensuite intégrer le staff du CO.

Et une de plus! Débarqué en qualité de joker médical dans le Tarn en 2011, le demi de mêlée sud-africain Rory Kockott vient de rempiler pour une année et va donc finir sa carrière sous le maillot castrais. Une onzième saison au sein d’une équipe dont il est devenu au fil du temps un joueur emblématique, allant au passage chercher deux Boucliers de Brennus (2013, 2018). Que ce soit pour ses performances sportives ou son style teigneux, Kockott (34 ans, 11 sélections) ne laisse pas insensible.

C’est ce qu’a voulu communiquer le président du CO Pierre-Yves Revol, pour commenter cette prolongation : "Rory Kockott est un joueur unique pour le Castres Olympique, selon lui. Sa capacité à communier avec notre public et son exigence professionnelle en font un sportif et un homme à part dans l’effectif et désormais dans l’histoire de notre club. C’est une grande satisfaction pour moi d’accompagner jusqu’à son terme la carrière du sportif de haut niveau et de l’homme remarquable qu’est Rory Kockott, bien loin des clichés véhiculés par certains observateurs en raison de son caractère affirmé et son tempérament parfois fougueux."

L’homme, qui sur le terrain a le goût de la provocation et cristallise parfois les critiques des supporters adverses, reste toutefois un compétiteur hors-norme et une demi de mêlée de qualité. L’information également à retenir est que Rory Kockott embrassera dans la foulée une carrière d’entraîneur et va prolonger son long bail avec le Castres Olympique au-delà de sa vie de joueur. "Il effectuera sa dernière saison sous nos couleurs tout en suivant une formation qualifiante d’entraineur et en apportant sa contribution à la stratégie mise en place par l’encadrement sportif », ajoute Revol. « Je voudrais remercier toutes les personnes, au sein du club, pour leur aide précieuse et leurs encouragements durant les moments difficiles, tout comme leur présence dans les moments de succès. Je suis honoré de rester pour continuer cette formidable aventure", a commenté le Sud-Africain.