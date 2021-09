Top 14: la première édition du Trophée Christophe Dominici débute le 19 septembre

Le dimanche 19 septembre à 21h05, le Stade Français Paris se déplacera à Mayol pour affronter Toulon. Ce match marquera le lancement officiel du Trophée Christophe Dominici, créé en hommage à l’ancien international français, qui a porté les couleurs des deux clubs.

Toulon et le Stade Français s’apprêtent à rendre un vibrant hommage à une légende du rugby français, Christophe Dominici, décédé en novembre 2020. Le match opposant les deux équipes, le 19 septembre lors de la troisième journée de Top 14, marquera la première manche du Trophée Christophe-Dominici, créé en hommage à l'ancien ailier du XV de France, décédé l'an dernier.

Le trophée sera décerné au vainqueur des deux duels opposant les deux équipes en championnat. Le lauréat sera l'équipe "qui aura cumulé le plus de points terrain sur les matches aller/retour de leurs confrontations directes", ont expliqué le club varois et le club parisien dans des communiqués.

Le match retour aura lieu le week-end du 29 janvier au Stade Jean-Bouin à Paris. A l’issue de cette rencontre, le premier Trophée Christophe-Dominici sera ainsi décerné à l’équipe victorieuse.

En plus du trophée, de multiples hommages

"Bien entendu, lors de ces deux rencontres, de nombreux hommages seront rendus en la mémoire de Christophe Dominici, de sa famille et de ses proches. Ce dimanche 19 septembre, les clubs de Solliès-Pont et de La Valette, ainsi que les anciens coéquipiers du joueur à Toulon et au Stade Français, seront invités à participer à cet hommage", précisent les clubs.