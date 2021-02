Top 14: La Rochelle met fin à l'invincibilité toulonnaise à Mayol

La Rochelle s'est imposé à Toulon 29-11 samedi pour le compte de la 16eme journée de Top 14.

Après 21 matches sans défaite dans son antre de Mayol, Toulon s'est incliné face à une équipe de La Rochelle conquérante (11-29), samedi lors de la 16e journée de Top 14. Grâce aux essais de Raymond Rhule et Samuel Lagrange, les Maritimes reviennent à la deuxième place du championnat, alors que Toulon reste sixième, sous la menace de Lyon et du Stade Français. Samedi soir, la Rochelle n'était pas venu sur la Rade pour s'amuser. Dans une première période âpre, où chaque contact a laissé des traces, les Jaune et Noir ont campé dans le camp varois.



Surtout, les Toulonnais ont été incapables de sortir de leur moitié de terrain faute de véritable ouvreur sur la pelouse. Sans Carbonel et Serin en équipe de France, Belleau blessé et Paia'aua suspendu, le manager général Patrice Collazo a été contraint de bricoler. En effet, si le Néo-Zélandais Isaia Toeava portait le numéro 10, c'est bien son compatriote Ma'a Nonu qui a occupé le poste d'ouvreur sur les phases offensives et Masivesi Dakuwaqa sur les phases défensives.

Trop de fautes chez les Toulonnais

Trop brouillon, Nonu n'est pas parvenu à organiser le jeu varois et son jeu au pied trop court a laissé le RCT sous pression dans sa moitié de terrain. Toute la rencontre, le manque d'ouvreur de métier a plombé le jeu Rouge et Noir. Grâce à une grosse activité défensive, ils ont tout de même limité la casse à la pause en n'étant mené que de trois points.



Mais après la mi-temps, La Rochelle a confirmé sa domination. Grâce à un magnifique jeu au pied de West, l'ailier sud-africain Raymond Rhule a inscrit le premier essai du match permettant aux siens de prendre le large. Malgré deux touches non trouvées sur pénalité par Anthony Meric et Toeava, les débats se sont rééquilibrés. Dans un temps fort, le RCT a été récompensé grâce à un essai en bout de ligne du trois-quart centre Théo Dachary. Mais les hommes de Patrice Collazo sont retombés dans leurs travers. Incapables de signer une sortie de camp propre, ils ont concédé de nouvelles pénalités et même un essai du talonneur Samuel Lagrange en fin de match. Toulon devra vite réagir à Pau la semaine prochaine pour tenter de recoller au wagon de tête alors que La Rochelle recevra le Stade Français.