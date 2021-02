Top 14: les aides de l’Etat enfin versées d’ici la fin du mois

INFO RMC SPORT. Comme leurs homologues des autres sports, les clubs de Top 14 et Pro D2 toucheront, enfin, d’ici la fin du mois les aides promises par l’Etat pour compenser les pertes de billetterie. Tous ont dû finalement produire une certification de leurs commissaires aux comptes.

Ce n’est donc plus qu’une question de jours. Depuis plusieurs mois, les clubs de Top 14, comme leurs homologues des autres sports, attendent des aides promises par l’Etat pour surmonter la crise liée à la pandémie. Certains commençaient à s’agacer ou au moins à s’inquiéter. "Il ne faudrait pas qu’on les reçoive à titre posthume", nous disait d’ailleurs cette semaine un homme fort du championnat. En décembre dernier, dans le cadre d’un dispositif de compensation des pertes de billetterie, le gouvernement avait officiellement confirmé que 40 millions d’euros allaient être versés au rugby, contre 48 aux clubs de football, 4 millions pour les clubs de basket, handball, volley et hockey sur glace et 15 millions d'euros pour les organisateurs de grands événements sportifs.

"L’objectif est d’engager un premier versement par le ministère chargé des Sports dès le mois de décembre, puis de verser le solde en 2021, sous réserve que les estimations de pertes des clubs professionnels soient confirmées en clôture d’exercice comptable, expliquait alors un communiqué officiel. Lors des rencontres régulières des ministres avec le monde du sport professionnel, cette mesure est apparue comme adaptée et juste. Les ministres tiennent à saluer la qualité des discussions qui ont permis l’aboutissement de cette mesure dans de bonnes conditions." Depuis le mois de décembre ? Les clubs n’avaient rien venu venir.

Cela vaut pour le rugby mais aussi pour l’ensemble des autres disciplines

Selon les informations de RMC Sport, les autorités ont en effet demandé davantage de garanties. Tous ceux qui ont demandé des aides ont dû produire des certifications de leurs commissaires aux comptes afin d’assurer que les sommes versées sont effectivement dues. La demande du ministère des Sports a été exprimée a posteriori pour sécuriser les versements. "Roxana Maracineanu s’est engagée à ce que d’ici fin février toutes les sommes soient versées", nous a-t-on indiqué ce week-end. Cela vaut pour le rugby mais aussi pour l’ensemble des autres disciplines. Les clubs de Top 14, qui ont récemment renvoyé leurs dossiers complétés, vont bel et bien toucher les aides tant attendues dans quelques jours. En volley, certaines formations féminines, dont Charleville-Mézières, auraient d’ailleurs déjà reçu ces aides financières cette semaine.

"C’est une bonne nouvelle, selon un président de Top 14. Espérons que cet engagement soit plus tenu que ceux de décembre et janvier…" Tous se veulent prudents tant qu’ils ont pas effectivement reçu cette manne financière. L’inquiétude demeure par ailleurs. Car ces aides avaient été calculées pour compenser des pertes de billetterie avec des jauges limitées de spectateurs sur le début de saison. Mais depuis, le huis-clos est devenu la règle et le manque à gagner s’est évidemment aggravé. "Cela ne compensera pas totalement toutes les pertes des clubs, nous disait le président de la LNR, Paul Goze le 5 décembre, mais cela leur permettra de passer cet obstacle très difficile et de voir plus sereinement l’avenir."