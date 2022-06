Top 14: La Rochelle officialise la prolongation de son capitaine, Alldritt

Grégory Alldritt s’est engagé sur la durée avec La Rochelle en signant une prolongation de contrat jusqu’en 2026. Le troisième ligne et capitaine des Maritimes a choisi de rester fidèle au club où il évolue depuis cinq ans et avec lequel il a remporté la Champions Cup cette saison.

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Quelques jours après sa victoire en finale de la Champions Cup contre le Leinster (24-21) samedi à Marseille, le club de La Rochelle a annoncé ce mercredi la prolongation de Grégory Alldritt jusqu’en 2026. Capitaine de l’équipe et initialement lié jusqu’en 2023, le troisième ligne a trouvé un accord pour trois années supplémentaires.

"C'est une fierté, je suis très heureux de prolonger dans ce club qui, je pense, est très proche de mes valeurs", a déclaré le joueur de 25 ans lors d'une conférence de presse. [...] C'est ce qui m'avait plu il y a cinq ans lorsque j'avais choisi ce club: la ferveur qu'il y a autour, l'humilité... On a toujours été un club humble, qui ne s'est jamais pris sur ce qu'il n'est pas."

Alldritt rêve du titre en top 14

Présentées par RMC Sport comme très avancées dès dimanche, les négociations entre l’international tricolore aux 31 sélections et la direction de La Rochelle ont donc bien abouti. Une excellente nouvelle pour le champion d’Europe qui faisait de la prolongation du joueur de 25 ans une priorité. La prolongation de l’avant s’accompagne d’une revalorisation salariale.

"C’est un marqueur fort du club de conserver nos meilleurs éléments et des joueurs extrêmement convoités comme l’était Grégory Alldritt, s'est félicité le président rochelais Vincent Merling. Il a une grande confiance en notre projet et c’est très positif pour l’avenir."

Précieux aussi bien sur le terrain qu’en-dehors, Grégory Alldritt fait partie des cadres de l’équipe où il est arrivé en 2017 en provenance de Auch. Vainqueur du Grand Chelem avec le XV de France et désormais titré en Champions Cup, "Greg" Alldritt connait une année 2022 déjà exceptionnelle.

Quatrième de la phase régulière en Top 14 avant la dernière journée, La Rochelle tentera de confirmer sa qualification pour les barrages et caressera l’espoir d’un premier titre national. Finalistes malheureux en 2021, les Maritimes et leur précieux capitaine auront à cœur de faire mieux cette saison. Mais même en cas d’echec, Grégory Alldritt et La Rochelle disposeront encore de plusieurs belles années en commun pour tenter de remporter le premier bouclier de Brennus de leur histoire.