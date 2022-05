La Rochelle: la prolongation de Grégory Alldritt en très bonne voie

Info RMC SPORT - Le troisième ligne international et capitaine de La Rochelle Grégory Alldritt, vainqueur de la Champions Cup samedi, est en discussions très avancées avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Le dossier devrait bientôt être bouclé avec un bail longue durée.

C’est un dossier aussi capital que symbolique. La Rochelle travaille activement en coulisses sur la prolongation de Grégory Alldritt. Il n’est absolument pas question de perdre son capitaine, en fin de contrat en 2023. Car le troisième centre ligne international (25 ans, 31 sélections) est un élément particulièrement précieux au sein de l’effectif maritime, sur et en dehors du terrain.

"Il faut du temps, ce ne sont pas des décisions qui se font en quelques jours, avait indiqué le joueur le 4 mai dernier dans le Super Moscato Show. Il faut peser le pour et le contre. Je me sens très bien à la Rochelle, j'adore la ville et le club."

Vers un nouveau bail de trois ans

Depuis plusieurs semaines, les négociations se poursuivent entre les deux parties dans la sérénité. Une belle offre a été transmise au numéro 8, arrivé en 2017 en provenance de Auch, selon les informations de RMC Sport, et en coulisses, on se montre confiant sur le dossier. Tout indique que Grégory Alldritt va bel et bien s’inscrire sur la durée à La Rochelle, où il est arrivé en 2017 en provenance de Auch. Celui qui a réalisé le Grand Chelem avec le XV de France cet hiver entend miser sur la continuité. Il devrait parapher dans les semaines à venir un nouveau bail de trois ans, soit jusqu’en 2026, avec une revalorisation financière.

Depuis plusieurs mois, Alldritt a pris une nouvelle dimension, que ce soit en sélection ou en club avec qui il a encore été très bon samedi pour remporter la finale de la Champions Cup contre les Irlandais du Leinster (24-21) au terme d’un match à suspense à Marseille. Le premier trophée décroché avec la Rochelle, sans doute pas le dernier…