EN DIRECT – La Rochelle-Bordeaux: suivez en live la deuxième demi-finale du Top 14

Pour l’UBB, un défi face à sa bête noire

Le bilan des confrontations entre La Rochelle et le Stade bordelais est largement défavorable à l’UBB avec seulement 2 victoires lors des 10 derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière opposition entre les deux équipes s’était soldée par un large succès en faveur des Maritimes (6-36). Une défaite douloureuse que le demi de mêlée de l’UBB n’a pas oubliées : "Les impacts ont été assez terribles. Cela n’a pas été facile, les têtes étaient basses, a regretté vendredi Jules Favre. On avait un sentiment de honte qui prédominait. On s’était fait marcher dessus devant 40.000 personnes chez nous. Et à juste titre parce qu’ils avaient été largement meilleurs que nous." Mais les Girondins peuvent puiser dans leur victoire sur la pelouse de Marcel-Deflandre (8-12) en décembre, à l’issue d’un match fermé.