XV de France: les Bleus dans les starting-blocks à Monaco

Les 42 joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde (8 septembre – 28 octobre) ont démarré très fort leur premier stage à Monaco cette semaine. Les Bleus ont le sourire… et le staff aussi.

A deux mois du rendez-vous qu’ils attendent depuis plus de quatre ans, les Bleus du XV de France sont plus déterminés que jamais. Et surtout ils sont prêts à avaler la préparation avant d’ouvrir le bal de la Coupe du monde face aux All Blacks (le 8 septembre au Stade de France). Réunis depuis dimanche 2 juillet au Stade Louis-II, l’antre des footballeurs monégasques transformé en camp d’entraînement des rugbymen tricolores, ils ont tout de suite passé le bleu de chauffe.

Thibault Giroud: "On aura des schémas de matchs comme face à l’Irlande pendant le Tournoi"

Le matin sous l’immense tente blanche installée à un bout du terrain qui sert de salle de musculation. L’après-midi sur la pelouse, là où ils ont enchaîné les ateliers courts et explosifs ballon en main ce mardi. Les journées sont courtes. "Après 15h, les joueurs ont fini, assure Thibault Giroud, le directeur de la performance du XV de France, pour que l’intensité et la qualité soient maintenues. Le rugby a évolué depuis quatre ans et demi. Il y a beaucoup plus de jeu courant, de moins en moins de mêlées et de touches. On aura des schémas de matchs comme face à l’Irlande pendant le Tournoi. On doit donc préparer nos joueurs sur des séquences intenses et pas des séquences moyennes."

Autre point important: tout a été pensé pour simplifier la vie de l’équipe. Les infrastructures sont rassemblées au même endroit, l’hôtel est en face du stade, il n’y a aucun bus à prendre et donc pas de temps perdu. "On aura la même logistique pendant la Coupe du monde", promet le directeur de la performance.

Les Bleus pourront retrouver leur famille cet été

Si le mois d’août sera ponctué de quatre tests-matchs (le double des précédentes préparations) l’été sera aussi entrecoupé de semaines de pause pour les Bleus qui pourront rentrer chez eux et profiter de leur famille. Au lieu d’organiser des stages de cohésion, William Servat, co-entraîneur des avants, préfère laisser ses joueurs décompresser. "On voulait donner du temps aux joueurs. Faire de la cohésion pour faire de la cohésion, on n’en a pas besoin. Le groupe a déjà créé quelque chose, on doit simplement l’entretenir."

Thibault Giroud: "Ils se rendent compte que c’est la Coupe du monde de leur vie."

La préparation du XV de France s’ouvre donc sur ce premier bloc. Deux semaines à Monaco, une semaine en autonomie pour rentrer en famille, puis une semaine à Marcoussis. Ce mois sera dédié à un travail physique, neuromusculaire, jamais très loin du ballon. Un entraînement "de précision", nous répètent joueurs et coachs, avec un suivi quasi individuel des joueurs. Il y a les finalistes du Top 14, les demi-finalistes, les quarts de finalistes… Il y a ceux qui retrouvent les terrains après des blessures (Arthur Vincent, Gabin Villière, Baptiste Couilloud, Baptiste Serin). "Ils sont nickels !", salue Thibault Giroud. "On a fait passer des programmes individualisés aux joueurs et aux clubs. Ma seule inquiétude c’était sur le poids de certains joueurs, mais ils sont arrivés au poids demandé. Il faut leur tirer un coup de chapeau parce que ce n’est pas toujours le cas. Cela montre qu’ils sont vraiment motivés pour travailler et qu’ils se rendent compte que c’est la Coupe du monde de leur vie."

François Cros: "Amener la meilleure équipe à la Coupe du monde"

Le préparateur physique qui regarde tout le chemin parcouru depuis 2019. "Lors de notre première réunion avec Fabien Galthié après la Coupe du monde 2019, on s’était dit qu’on aimerait bien pouvoir regarder les autres nations dans les yeux et partir sur la même ligne de départ. Ne pas se dire que l’on a deux mois pour rattraper le retard. Cette fois on est sur le même point de départ que les autres nations."

Le troisième ligne François Cros confirme, "la préparation est aussi importante que la compétition. On était impatients de commencer." Un enthousiasme qui se ressent à l’entraînement. Tous ont le sourire, se chambrent, s’amusent. "On est très heureux de se retrouver, il y a un état d’esprit positif", explique le centre Athur Vincent, qui fait son grand retour après deux ans sans sélection, la faute à des blessures à répétition. Et si tous les joueurs savent que les 42 présents à Monaco n’auront pas tous leur place sur la liste des 33 qui disputeront le Mondial, ça n’entache pas la bonne ambiance. "On ne ressent pas de concurrence, nous dit François Cros. On travaille tous ensemble pour amener la meilleure équipe à la Coupe du monde."