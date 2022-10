Top 14: le manager de Brive, Jeremy Davidson, mis à pied à titre conservatoire

Après la lourde défaite de Brive ce samedi face au Stade Toulousain en Top 14 (7-45), le manager briviste Jeremy Davidson a été mis à pied à titre conservatoire, tandis que le CAB s'enfonce en bas de classement.

Le manager nord-irlandais de Brive, Jeremy Davidson, a été mis à pied à titre conservatoire à la suite de la défaite de son équipe à domicile face à Toulouse (7-45), a annoncé samedi soir le club corrézien. Dans un court communiqué, le CAB indique que "le staff actuel poursuit ses missions avec l'objectif d'améliorer les résultats du club. L'ensemble du club est focalisé sur la préparation du déplacement à Paris pour affronter le Stade Français".



Davidson, 48 ans, ancien 2e ligne international irlandais, était devenu manager du club corrézien en 2018. Dès sa première année, il l'avait fait remonter en Top 14 avant de finir les trois exercices suivants aux 11e (deux fois) et 12e places. Avant de prendre les commandes de Brive, Davidson, natif de Belfast, avait entraîné les avants de Castres, de l'Ulster, d'Aurillac et de Bordeaux-Bègles.

Brive dans la zone rouge

La lourde défaite face à Toulouse, la troisième cette saison après celles contre Lyon (27-31) et Montpellier (26-31), a donc été de trop. "Prendre 45 points à la maison, ça fait mal à la tête, a réagi Davidson après la raclée contre Toulouse samedi. On fait une bonne première période en ayant pas mal de ballons. Sur deux ballons contrés on se retrouve menés 14-0. Les 10 premières minutes de la seconde période, on est enthousiastes, mais on ne marque pas".



"Notre mêlée, notre touche en contre ont été bons. On était disciplinés, bien en place, mais les 16 ballons de turnovers nous font beaucoup de mal", a-t-il ajouté, avant d'expliquer qu'il avait été obligé de "faire jouer des mecs qui ne s'étaient pas entraînés en début de semaine". Il laisse son club à la 11e place avant le match de Bordeaux-Bègles, actuellement 12e, contre le Racing 92 samedi soir.