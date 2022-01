Top 14: le Racing 92 se reprend contre Clermont après quatre défaites

Après quatre revers de rang, le Racing 92 a arraché sa première victoire en Top 14 depuis fin octobre, en battant Clermont (33-28), samedi, au soir de la 15e journée du championnat de France.

Le Racing 92 a définitivement écarté la sinistrose au soire de la 15e journée de Top 14, samedi soir. Le club francilien a renoué avec le succès contre Clermont (33-28), arrachant sa première victoire depuis plus de deux mois. Jusque-là pire équipe à domicile de la saison, le Racing décroche son cinquième succès à l'Arena, qui lui permet de grimper à la 8e place, juste derrière son adversaire du jour. Clermont ne s'est plus imposé à Nanterre depuis septembre 2018 et une démonstration 40 à 17.

Mais que ce fut laborieux! Heureusement, le demi de mêlée Maxime Machenaud, qui a annoncé son départ pour Bayonne à la fin de la saison en milieu de semaine, était dans un grand jour, inscrivant 16 points, dont un essai (24e). L'ailier Teddy Thomas a, lui, fêté sa centième apparition sous le maillot des Ciel et Blanc par un essai (36e), le deuxième de sa saison, imité par le jeune Anthime Hemery (62e). Avant que le deuxième ligne Wenceslas Lauret (70e) n'enfonce définitivement le clou.

Place à la Coupe d'Europe désormais

Très indisciplinés (13 pénalités concédées, 14 ballons perdus), les Auvergnats auraient pu espérer mieux mais le carton jaune de Tomas Lavanini (48e) a permis au Racing 92 de sortir la tête de l'eau et de prendre les devants pour la première fois d'un match pris par le bon bout. L'ASM, bien en place, avait ainsi inscrit trois essais en première période (Penaud 4e, Moala 21e, Fourcade 26e). Insuffisant pour enfoncer le club des Hauts-de-Seine.

Les hommes de Laurent Travers, qui, dans la semaine, avait refusé de verser dans la "sinistrose", ont donc évité d'égaler un triste record, vieux d'une dizaine d'années, quand Grenoble, Montpellier, Perpignan, Toulouse puis de Mont-de-Marsan avaient croqué le Racing 92 à l'automne 2012. Le Racing peut maintenant se tourner vers la Coupe d'Europe, d'abord sur le terrain des Ospreys puis avec la réception de Northampton.