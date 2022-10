Top 14: le Racing officialise l'arrivée de Tuisova jusqu'en 2026

Le Racing 92 a communiqué ce lundi sur l'arrivée la saison prochaine du Fidjien Josua Tuisova, confirmant ainsi les informations de RMC Sport publiées vendredi.

Comme annoncé par RMC Sport vendredi dernier, le trois-quarts centre ou ailier international fidjien (17 sélections) Josua Tuisova (28 ans) s’est engagé trois saisons avec le Racing 92, a confirmé le club francilien ce lundi après-midi. Tuisova sera un Ciel et Blanc à compter de la saison prochaine, et ce jusqu’en 2026, précise le Racing 92 dans un communiqué. "Il viendra renforcer les lignes arrières franciliennes notamment suite à la fin de carrière prématurée de Virimi Vakatawa", ajoute le club dans son communiqué. Tuisova découvrira la saison prochaine le troisième club français de sa carrière après le RC Toulon et le LOU où il évolue actuellement.

Clermont a tenté de le séduire

En fin de contrat à Lyon, Josua Tuisova n’a pas disputé de phase finale avec le club rhodanien bien qu’il ait été le meilleur marqueur de la saison 2020-2021 avec 14 essais inscrits. Perturbé par quelques pépins physiques ces dernières saisons, le Fidjien demeure le troisième meilleur marqueur en activité et voudra démontrer avec le Racing qu’il n’a rien perdu de son talent et de sa capacité à créer des différences à tout moment. Selon les informations de RMC Sport, Clermont s’était aussi positionné pour le recruter, et des discussions ont bien eu lieu, mais c’est bien la région parisienne que Tuisova découvrira la saison prochaine, aux côtés de ses compatriotes Vinaya Habosi (Fijian Drua) et Wame Naituvi (Mont-de-Marsan).