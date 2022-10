Top 14: Tuisova entre Lyon et le Racing

Le centre ou ailier international fidjien Josua Tuisova, en fin de contrat à Lyon où sa prolongation est toujours espérée et qui intéresse le Racing 92, n’a pas encore tranché.



Au Racing, on aime brouiller les pistes. C’est même une spécialité du club francilien. Alors quand il s’agit du recrutement de la saison prochaine, les Ciel et Blanc se montrent encore plutôt mystérieux. Pourtant, en coulisses, ça s’active. Comme indiqué la semaine dernière par RMC Sport, l’ailier international fidjien Vinaya Habosi s’est d’ores et déjà engagé. Le joueur de 22 ans, qui brille avec les Fijian Drua, sera un atout de poids pour les lignes arrières du Racing, tout comme son compatriote Wame Naituvi.

L’arrivée (pour quatre ans) de l’ailier de Mont-de-Marsan est bouclée (et même officialisée) depuis le mois de juillet. Au centre, un Fidjien de plus pourrait aussi débarquer dans un an. Le centre ou ailier international du LOU Josua Tuisova (28 ans, 17 sélections) est en discussions avec le club de Jacky Lorenzetti.

Comme nous l’écrivions vendredi, une proposition lui a été transmise par le Racing qui se voudrait confiant sur ce dossier, mais Tuisova n’a pas encore donné sa réponse. "Rien n’est signé", nous a-t-on répété ces derniers jours. En revanche, il aurait repoussé les avances de Toulon, où il a évolué de 2013 à 2019, ainsi que de La Rochelle. C’est donc bel et bien un match Racing-Lyon qui devrait se jouer rapidement. Le LOU, qui attend un signe du joueur, espère toujours le prolonger.

"On est encore en discussions, soulignait le président rhodanien Yann Roubert samedi après la victoire à Montpellier (33-26). C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce que me dit son agent. On va continuer à travailler avec eux. On ne commentera pas les rumeurs." C’est valable pour Tuisova comme pour l’avenir de Baptiste Couilloud et Demba Bamba, tous deux sous contrat mais avec des clauses de sortie.

Avec quel numéro dix la saison prochaine ?

Au Racing, l’autre sujet majeur concerne le poste d’ouvreur. Le club du 92 rêvait du All Black Beauden Barrett (31 ans, 109 sélections). Le dossier est évidemment complexe, notamment avec la fédération néo-zélandaise. La concurrence aussi est forte sur ce dossier avec visiblement une grosse offre venue du Japon. Barrett pourrait-il comme Ardie Savea - qui s’est engagé un an avec les Kobelco Kobe Steelers - succomber à la tentation nippone après la Coupe du monde ? C’est possible.

Parmi les autres éventualités évoquées ces dernières semaines figurait celle menant à Matthieu Jalibert. Elle s’est clairement refroidie avec le numéro dix, sous contrat pour encore deux ans à l’UBB. Des contacts ont par ailleurs été établis avec l’international gallois Dan Biggar même si plusieurs autres clubs sont aussi sur les rangs. Enfin, en interne, on n’exclut plus de prolonger Finn Russell. Le dossier n’aurait cependant pas avancé et l’Ecossais ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir.

Quant au poste de demi de mêlée, plusieurs pistes ont été lancées par les dirigeants franciliens pour remplacer Teddy Iribaren qui rejoindra La Rochelle. Le Néo-Zélandais d’Aix-en-Provence Jonathan Ruru et le Géorgien du MHR Gela Aprasidze seraient notamment appréciés.