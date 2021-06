Top 14: les affiches et le calendrier de la phase finale

Les premiers matchs de la phase finale du Top 14 auront lieu les 11 et 12 juin, sur les pelouses de Bordeaux et du Racing. Les demies avec La Rochelle et Toulouse sont prévues les 18 et 19 juin, à Villeneuve d'Ascq, avant la grande finale prévue le 25 juin.

Il aura donc fallu attendre la 26e et dernière journée de Top 14 pour que le calendrier complet de la phase finale soit connu. Aux deux premières places, La Rochelle et Toulouse se sont directement qualifiés pour les demi-finales des play-offs. Ils joueront les 18 et 19 juin, à Villeneuve-d'Ascq, pour tenter de disputer la finale prévue le 25 juin au Stade de France.

Avant cela, les barrages de la phase finale auront lieu les 11 et 12 juin. Clermont et le Stade Français ont décroché les deux derniers billets pour la phase finale et vont se rendre respectivement sur les terres de Bordeaux-Bègles (4e) et celles du Racing 92 (3e) lors des barrages programmés vendredi et samedi prochains. Sevré de phase finale de Top 14 depuis son dernier sacre en 2015, le Stade français va donc devoir s'imposer dans le derby francilien qui s'annonce bouillant.

À noter par ailleurs que le barrage de relégation, qui s'avère être un derby basque entre Biarritz et Bayonne, est programmé le 12 juin à 17h30.

Le programme de la phase finale:

Barrage de relégation

► Samedi 12 juin, 17h30: Biarritz - Bayonne

Play-offs

► Vendredi 11 juin, 20h45: Racing 92 - Stade Français (à Nanterre)

► Samedi 12 juin, 20h45: Union Bordeaux-Bègles - ASM Clermont (à Bordeaux)

Demi-finales, à Villeneuve-d'Ascq

► Vendredi 18 juin, 20h45: La Rochelle - vainqueur de Racing-Stade Français

► Samedi 19 juin, 20h45: Toulouse - vainqueur de Bordeaux-Clermont

La finale est prévue vendredi 25 juin, au Stade de France (Saint-Denis).