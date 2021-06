Top 14: Toulouse et La Rochelle en demi-finales, le Stade Français arrache les play-offs

Le Stade Toulousain et La Rochelle se sont qualifiés pour les demi-finales de Top 14, samedi soir au terme de la 26e et dernière journée. En parallèle, Clermont et le Stade Français ont rejoint Bordeaux-Bègles et le Racing 92 en play-offs.

Ce multiplex de la 26e et dernière journée de Top 14 aura été riche en rebondissements dans le haut de tableau. Au final, le Stade Toulousain (1er) et La Rochelle (2e) sont restés dans le Top 2 et sont donc parvenus à décrocher leur qualification directe pour les demi-finales des play-offs du championnat. Derrière eux, Clermont (5e) et le Stade Français (6e) disputeront les play-offs de la phase finale. Ils se rendront respectivement sur les terres de Bordeaux-Bègles (4e) et du Racing 92 (3e).

Le grand perdant de la soirée est donc le RC Toulon, qui s'est incliné 48-24 sur la pelouse du Castres Olympique. Les joueurs de Patrice Collazo avaient pourtant bien démarré. Seulement, au cours de la première période, alors qu'il y avait 17-0, les Castrais se sont réveillés et ont passé 31 points sans en encaisser. Pour ne rien arranger du côté du RCT, Charles Ollivon, capitaine du XV de France, est sorti sur blessure.

Les quarts de finale les 11 et 12 juin

Tout au long du multiplex, La Rochelle s'est fait peur. Malgré leur défaite 25-20 face à l'ASM Clermont, les Maritimes ont sauvé leur deuxième place grâce à ce point du bonus défensif qu'ils ont parfois perdu. Ainsi, le Racing, en dépit de sa large victoire 55-12 face à Brive, n'a pas pu s'emparer de cette deuxième place. En cause: leur goal-average bien trop défavorable par rapport à celui du Stade Rochelais.

En ce qui concerne la lutte pour la 6e place, le Stade Français s'est longtemps retrouvé en difficulté. Mais ils ont pu profiter de la baisse de régime de Bayonne pour s'imposer, et profiter de la contre-performance toulonnaise. Castres, qui a cru doubler tout le monde pendant un temps, n'a donc finalement pas réussi le hold-up tant espéré.

Les matchs Racing-Stade Français et Bordeaux-Clermont auront lieu les 11 et 12 juin. Les vainqueurs feront ensuite face à Toulouse et à La Rochelle, les 18 et 19 juin à Villeneuve d'Ascq.

A noter que clubs français joueront la saison prochaine de Champions Cup : les ept premiers et Montpelliern vainqueur du Challenge Européen. Le RCT, huitième de la saison régulière après sa défaite à Castres, passe donc à la trappe.

Les résultats de cette 26e journée:

► Clermont-La Rochelle: 25-20

► Bayonne-Stade Français: 9-12

► Bordeaux-Toulouse: 10-21

► Castres-Toulon: 46-24

► Lyon-Agen: 52-7

► Racing-Brive: 55-12

► Pau-Montpellier: 41-25

Qualifiés directement pour les demi-finales : Toulouse, La Rochelle

Qualifiés pour les barrages : Racing 92, Bordeaux-Bègles, Clermont, Stade français

Barragiste face au finaliste de Pro D2 : Bayonne

Relégué en Pro D2 : Agen