Top 14: Urios critique l'arbitrage après la demi-finale perdue de l'UBB face à Toulouse

Après la défaite (24-21) ce samedi en demi-finale de Top 14 face au Stade Toulousain, Christophe Urios n'a pas caché sa déception, estimant que l'Union Bordeaux-Bègles "mettait à genoux" son adversaire avant l'expulsion d'Ulupano Seuteni.

La déception était visible pour Christophe Urios et ses joueurs ce samedi, au Stade Pierre-Mauroy. L'Union Bordeaux-Bègles a été battue par le Stade Toulousain (24-21) en demi-finale de Top 14. Devant les Stadistes avant l'heure de jeu, l'UBB a été réduite à 14 après l'expulsion d'Ulupano Seuteni pour une charge à la tête sur Romain Ntamack.

"Le carton rouge est très dur, je ne le comprends pas, a réagi Christophe Urios, à la tête de l'UBB. Je n'ai pas revu les images. Il y a une multitude d'incompréhensions chez moi devant l'arbitrage. Mais je ne vais pas me cacher derrière ça, ça ne me ressemble pas. On va revenir, même si on sait que c'est très dur."

"On a fait 3 demi-finales, ce qui est fantastique pour le club"

Déjà battue cette saison en demi-finale de Champions Cup par Toulouse, l'UBB pourra cette fois nourrir quelques regrets. Dominateurs en début de seconde période, Matthieu Jalibert et ses partenaires ont pourtant résisté ensuite en infériorité numérique. Mais ont échoué de peu.

"On a ce sentiment de ne pas passer loin. Il nous manque une première période où on a fait un peu trop d'erreurs. On a été un peu indisciplinés. En deuxième période, ils étaient à genoux. Franchement, je préfère ne pas dire ce que j'ai sur le coeur parce que je vais dire des conneries, a réagi à chaud Christophe Urios, au micro de Canal +. C'est un apprentissage, ça fait partie du voyage. Je pense qu'on avait la possibilité d'aller à Paris pour jouer cette finale. Evidemment, on a de la fierté parce qu'on a fait 3 demi-finales, ce qui est fantastique pour notre club. Mais aujourd'hui, on voulait être champions et on s'est préparés pour. Mais il y a cet obstacle de Toulouse, on a le sentiment de ne pas avoir été récompensés."

Le Stade Toulousain et La Rochelle se retrouveront donc vendredi prochain, au Stade de France, pour la finale de Top 14, synonyme de revanche de la dernière finale de Champions Cup remportée fin mai dernier par Toulouse.