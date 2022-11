Top 14: Ngandebe va prolonger à Montpellier

L’ailier montpelliérain Gabriel Ngandebe, en fin de contrat, va prolonger chez le champion de France en titre.

Les prolongations se poursuivent à Montpellier. Alors que de nombreux joueurs ont d’ores et déjà rempilé ces derniers mois, un autre dossier est également en passe de se boucler au MHR.

Il devrait rester trois saisons de plus

Gabriel Ngandebe, arrivé en 2017 dans l’Hérault après avoir découvert le rugby en région parisienne, a en effet trouvé un accord avec ses dirigeants pour poursuivre l’aventure selon les informations de RMC Sport.

En fin de contrat l’été prochain, l’ailier de 25 ans devrait ainsi rester trois saisons de plus chez le champion de France en titre. Depuis le début de saison, Ngandebe a disputé huit rencontres de Top 14, à chaque fois comme titulaire, et marqué deux essais (contre Pau).

En revanche, l’avenir de Vincent Rattez (30 ans, 8 sélections, la dernière en 2020) est de plus en plus incertain à Montpellier. Aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties pour une éventuelle prolongation et la tendance est aujourd’hui à un départ.