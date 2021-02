Top 14: pire début de saison de l'histoire pour Agen, avec 16 défaites d'affilée

Triste record pour Agen, qui a signé le pire début de saison de la saison pour un club de Top 14 en s'inclinant pour la 16e fois d'affilée: 39-19 face à Montpellier, qui respire.

Montpellier, malmené pendant une heure, a fini en trombe pour remporter samedi un succès bonifié (39-19) primordial dans la course au maintien à Agen, défait pour la 16e fois en autant de matchs, un record en Top 14. Le MHR peut respirer, ce ne sera pas lui qui cèdera pour la première fois devant le SUA, comme il l'avait fait il y a deux ans contre Perpignan. Avec 15 défaites en 2018-19 l'USAP détenait ce précédent "record".

A l'époque en effet, les Catalans avaient remporté leur première match de la saison au bout de 16 journées sur le terrain des Héraultais. La pression était donc grande à Armandie pour les hommes de Philippe Saint-André, menés à la pause (8-13) et encore derrière à l'approche de l'heure de jeu (15-16) avant de passer la surmultipliée et inscrire trois essais en un gros quart d'heure. Avec ces cinq points, Montpellier fait un joli bond au classement en doublant Pau et en laissant Bayonne, qui compte deux matches de retard, à six points.

Une terrible fin de match

En face, les joueurs de Régis Sonnes ont longtemps cru à une issue enfin favorable mais il leur a manqué du gaz pour maintenir la pression et surtout résister au finish visiteur, concédant un 31-6 en deuxième période. Porté par une bonne mêlée, le SUA a certes été pris par un petit côté parfaitement négocié derrière une mêlée et conclu par Timu en coin (27e) mais a parfaitement répondu par Railevu, alerté après une sautée de Vaka et un relais de Lamoulie (10-8, 31e).

Joueurs, les Lot-et-Garonnais l'ont été, égarant plusieurs munitions comme celle amenant le deuxième essai héraultais signé Reinach (46e) mais cela ne les a pas empêchés de mettre la pression et de rester en tête suite à une pénalité de Lagarde (16-15, 53e). A l'heure de jeu, alors qu'un surnombre se profilait, Verdu s'est fait intercepter et la sanction était terrible cinquante mètres plus loin avec un essai de Darmon (60e).

Le coup de grâce est intervenu sept minutes plus tard sur un coup de pied à suivre de Ngandebe qui échouait dans l'en-but dans les bras de l'arrière Tisseron (19-29, 68e), qui s'offrait même un doublé anecdotique (76e).