Top 14: Shields quittera Perpignan en fin de saison

L'Anglais Brad Shields ne prolongera pas l'aventure à Perpignan après la saison de Top 14. Le troisième ligne quittera donc l'USAP et rejoindra la franchise néo-zélandaise des Hurricanes.

Une saison et puis s'en va. Arrivé en novembre du côté de Perpignan, suite au placement en redressement judiciaire des Wasps, Shields ne prolongera pas son aventure en Catalogne malgré la forte volonté de l’USAP. Les Hurricanes ont annoncé celundi l’arrivée pour la saison prochaine du troisième ligne international anglais aux 9 sélections. Originaire de Nouvelle-Zélande, Brad Shields va retrouver la franchise de Wellington avec laquelle il a évolué entre 2013 et 2018.

"Je suis très excité de raviver mon amour et ma passion pour les Hurricanes et la communauté élargie des Hurricanes, s'est enthousiasmé l'Anglais dans le communiqué partagé par l'équipe néo-zélandaise. Ces dernières années ont été folles, donc je suis reconnaissant aux Hurricanes de m'avoir donné l'opportunité de revenir à Wellington et de revivre une expérience en Super Rugby. J'ai supporté l'équipe depuis loin."

Et Brad Shiels d'enchaîner: "J'espère pouvoir partager l'expérience et les connaissances que j'ai acquises au cours des dernières années et redonner à ce club qui a donné à ma famille et à moi-même des opportunités incroyables."

Un élément important à l'USAP

Le départ de Brad Shields constitue une mauvaise nouvelle au club tant il avait convaincu depuis son arrivée. Fort de sa solide expérience du haut niveau, l'Anglais s'est rapidement imposé comme un joueur majeur de l'équipe dirigée par Patrick Arlettaz.

Depuis son arrivée, Brad Shields avait fait l’unanimité en Catalogne. Neuf fois titulaires, il était devenu un membre incontournable de la troisième ligne Sang et Or notamment avec son gros travail défensif. Mais celui qui fêtera ses 32 ans le 2 avril prochain a finalement choisi de retrouver sa Nouvelle-Zélande natale pour la saison 2024 de Super Rugby.

Deux ans de plus pour Crossdale

Bientôt privé de Brad Shields, l'USAP va, en revanche, conserver Alistair Crossdale. Lui aussi arrivé après les déboires financiers des Wasps, l'ailier anglais a prolongé son contrat à Perpignan. Le joueur de 25 ans restera deux années supplémentaire en Catalogne.

Provisoirement 13e de Top 14, une place synonyme de barrage contre une club de Pro D2, l'USAP espère encore se maintenir dans l'élite. Le club catalan accuse deux longueurs de retard sur la Section paloise, premier non-relégable, après 21 rencontres de championnat.