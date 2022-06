Top 14: six à huit mois d'absence pour le Toulousain, Santiago Chocobares

Le Toulousain Santiago Chocobares va être opéré mercredi du genou gauche et sera absent des terrains pendant six à huit mois. Le centre argentin a eu de nombreux pépins physiques ces derniers mois et n'a disputé que six rencontres cette saison avec le champion de France en titre.

La tuile pour le Stade Toulousain. Le centre argentin des Rouge et Noir, Santiago Chocobares, qui avait été convoqué par les Pumas pour leurs tests estivaux, sera opéré mercredi du genou gauche et absent des terrains pendant six à huit mois, a annoncé mardi la sélection argentine de rugby.



"Du nouveau chez les Pumas, changement dans l'équipe: après de nouveaux examens passés ces dernières heures, nous confirmons que Santiago Chocobares a une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, et que par conséquent il sera opéré ce mercredi en France", écrivent les Pumas sur leur compte Twitter.

Seulement six rencontres jouées avec le Stade Toulousain cette saison

Le centre de 23 ans, arrivé à Toulouse l'an dernier, sera absent "pour le reste de la saison, avec un temps de récupération approximatif estimé entre six à huit mois", ajoutent-ils. C'est Matias Moroni (Leicester Tigers) qui le remplacera pour la tournée estivale des Pumas contre le XV du Chardon, précisent encore les Pumas.



L'Argentine, avec son nouveau sélectionneur Michael Cheika, doit affronter l'Ecosse à trois reprises, les 2, 9 et 16 juillet. Chocobares, souvent blessé, n'a disputé que six rencontres avec le Stade toulousain cette saison. Il a auparavant porté le maillot des Jaguares (Super Rugby).



Le club champion de France en titre rencontre la Rochelle, samedi (21h05) au stade Ernest-Wallon, en match de barrage du Top 14.