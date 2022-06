Stade Toulousain: Faumuina suspendu trois semaines

Le pilier de Toulouse Charlie Faumuina a écopé de trois semaines de suspension après son carton rouge reçu contre Brive le 21 mai dernier.

Le pilier international néo-zélandais du Stade toulousain, Charlie Faumuina, qui avait écopé d'un carton rouge lors du match de Top 14 à Brive (26-8) le 21 mai, est suspendu trois semaines, a annoncé ce jeudi la Ligue nationale de rugby (LNR).

Il risquait jusqu'à six semaines

Faumuina, exclu dès la 17e minute de cette rencontre comptant pour la 25e journée du championnat, a été reconnu responsable de "jeu dangereux", et plus particulièrement de "jeu dangereux dans le cadre d'un ruck ou d'un maul", a précisé la LNR dans un communiqué. Cet acte est normalement passible de six semaines de suspension mais la commission de discipline de la LNR l'a réduite à trois semaines, compte tenu de "circonstances atténuantes".

La date de requalification du pilier des All Black (50 sélections) de 35 ans, au Stade toulousain depuis 2017, "sera communiquée ultérieurement en tenant compte de la fin de la saison 2021-2022 du Stade Toulousain et, le cas échéant, notamment du calendrier 2022-2023 des matchs disputés par le club dans lequel le licencié sera qualifié".

Avant la 26e et dernière journée du Top 14, Toulouse, champion de France en titre, occupe avec 66 points la sixième place, la dernière qualificative pour les barrages, derrière le Racing 92 (66 points) et La Rochelle (67 points). Les Rouge et Noir accueilleront dimanche soir Biarritz, dernier du championnat et déjà relégué en Pro D2 la saison prochaine.