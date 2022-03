Argentine: Cheika va devenir le nouveau sélectionneur

L'Australien Michael Cheika, ancien entraîneur du Stade Français notamment, va devenir le nouveau sélectionneur de l'Argentine, a confié une source de la Fédération argentine.

L'Australien Michael Cheika, globe-trotter du rugby mondial et ancien sélectionneur de l'Australie, va être nommé entraîneur des Pumas argentins en succession de Mario Ledesma, a indiqué mardi une source à la Fédération argentine. "La décision a été difficile, mais nous avons compris que Cheika était la bonne personne pour diriger les Pumas, puisqu'il avait collaboré avec Ledesma, et connaît la philosophie et la structure du rugby argentin", a déclaré un membre du directoire de la Fédération argentine (UAR), qui n'a pas été identifié, cité par l'agence publique Telam. L'annonce devrait être officialisée dans les prochains jours, selon la même source.

Elle constitue une demi-surprise, car selon la presse argentine des dernières semaines, figuraient plutôt dans une "shortlist" l'entraîneur argentin du Stade Français Gonzalo Quesada, Felipe Contepomi (chargé des arrières du Leinster) ou encore Mauricio Reggiardo (manager de Provence Rugby).

Au cours d'une carrière vagabonde et éclectique, Michael Cheika, Australien d'origine libanaise de 55 ans, a notamment été entraîneur de la province irlandaise du Leinster de 2005 à 2010, du Stade Français (2010-2012), des Waratahs australiens, avant d'être sélectionneur des Wallabies de 2014 à 2019. Il avait quitté ses fonctions en octobre 2019 après la défaite de l'Australie en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre (40-16). Lors de l'édition précédente, les Wallabies avaient atteint la finale, perdue contre la Nouvelle-Zélande (34-17).

Il a déjà été conseillé au sein du staff argentin

Fin 2020, Michael Cheika avait été conseiller auprès des Pumas argentins dirigés par Ledesma. Puis il avait été nommé entraîneur de la sélection libanaise de rugby à XIII, et en 2021 directeur du club japonais des NEC Green Rockets. Ancien joueur de troisième ligne, Cheika a notamment évolué comme joueur trois ans en France entre 1989 et 1992 (au Castres Olympique et au CASG Paris).

Mario Ledesma, ancien talonneur de Castres et surtout de Clermont, qui dirigeait la sélection argentine depuis 2018, avait annoncé en février sa démission, évoquant la fin d'un "cycle". L'annonce venait quelques mois après une lourde défaite contre l'Irlande (53-7) fin novembre, la plus lourde du mandat de Ledesma, signant un bilan de huit victoires, trois nuls et 22 défaites, soit un taux de réussite de 29%, malgré une première victoire de prestige contre les All Blacks.

A la Coupe du monde -2023, l'Argentine voudra effacer l'échec de l'élimination au premier tour en 2019. Elle évoluera dans un groupe très relevé, avec l'Angleterre, le Japon, les Samoa et une équipe issue des qualifications de la zone Amérique.