Top 14: surf sur le Bouclier de Brennus, Forletta en grande forme... la fête XXL des joueurs du MHR

Dans la lignée d'un Enzo Forletta mémorable, les joueurs du MHR ont fêté dignement, samedi soir, leur titre de champion de France avec leurs supporters à Montpellier. Quelques stories Instagram permettent de rendre compte de l'ampleur de la fête.

Il fallait bien que ce premier titre de champion de France de l'histoire du MHR soit célébré comme il faut. Réunis samedi à Montpellier pour communier avec leurs supporters, les joueurs de Philippe Saint-André s'en sont donnés à coeur joie dans la cité héraultaise.

Arthur Vincent surfe avec le bouclier, Enzo Forletta roi de la nuit

Jusqu'au bout de la nuit - et même jusqu'en début de matinée sur la plage - le bouclier de Brennus a connu de belles aventures, à en croire les nombreuses stories Instagram de certains des cadres du MHR. Le troisième ligne Fulgence Ouedraogo a été l'un des plus actifs pour immortaliser ces festivités. Il était notamment présent pour saisir, en vidéo, le moment où Arthur Vincent a tenté... de surfer sur le bouclier, en pleine mer.

Toujours dans les bons coups lui aussi, le pilier Enzo Forletta a été déclaré grand vainqueur de cette folle soirée. C'était bien lui qui était le dernier encore debout, ce dimanche matin, sur une plage de la Grande-Motte.

Une soirée bien arrosée, donc, pour les coéquipiers de Guilhem Guirado qui, lui aussi, voulait célébrer comme il se doit son dernier succès en carrière. Car à 36 ans, le talonneur va raccrocher les crampons. "Je n’ai pas eu la chance de le présenter au Castillet (lors de son premier titre, avec Perpignan) parce qu’on était parti en tournée tout de suite, raconte-t-il. Comme une souffrance, on a traîné ça toute notre carrière. Alors ce soir je ne vais pas galvauder la fête et on va célébrer avec les Montpelliérains qui sont venus en nombre." Mission accomplie.

L'histoire se souviendra, aussi, que le deuxième-ligne Mickaël Capelli s'est trompé de train pour arriver... à Lyon, et non à Montpellier. Autant de belles histoires à raconter dans quelques années.