Top 14: Tambwe, le nouvel ailier de l’UBB qui a payé une grosse somme pour rejoindre Bordeaux

Malgré la défaite contre Toulouse (25-26) dimanche dernier, Madosh Tambwe, nouvel ailier de l’UBB, a explosé aux yeux du Top 14 avec un doublé pour son premier match dans l’hémisphère nord. Le Congolais a, de lui-même, payé une grosse somme pour se libérer de son ancien contrat en Afrique du Sud et rejoindre Bordeaux.

"Ça fait 20 ans que je suis dans le rugby à ce poste et c’est la première fois que je vois ça." Difficile d’épater Christophe Urios, le manager de l’UBB. C’est ce qu’a réussi à faire Madosh Tambwe, recruté cet été par Bordeaux. Et ce n’est pas sur le terrain que l’ailier congolais a bluffé son entraîneur malgré son doublé contre le Stade Toulousain.

Tambwe, 25 ans, voulait absolument tenter l’aventure en France et en Gironde. Lorsque l’UBB entre en contact avec lui, il ne veut pas laisser passer cette opportunité. Les différentes parties se sont rencontrées au mois d'avril pour essayer de finaliser son arrivée.

"Il était encore sous contrat avec les Bulls, raconte Christophe Urios. Quand on nous a donné le deal financier pour le libérer de son contrat, on ne pouvait pas et on ne voulait pas s’aligner. Il nous a dit: 'Je vais prendre une partie de mon propre contrat'. Il a payé une grosse partie du deal qu’il y avait entre les deux clubs. Il voulait absolument venir à l’UBB. J’appelle ça la classe."

"C'est une perle"

En cinq semaines de préparation, Tambwe fait déjà l’unanimité. Parfaitement intégré, il comprend et parle un peu le français. Il marque surtout les esprits sur le terrain. "C’est un joueur électrique, poursuit le coach. Je savais qu’il pouvait avoir ce côté spectaculaire qui correspondait à Bordeaux. Il est décisif, il va vite, est fiable. C’est une perle, un garçon positif."

Alors que des doutes existaient sur le recrutement de l’UBB cet été pour compenser les départs de Ben Lam (Montpellier) et U.J Seuteni (La Rochelle), Madosh Tambwe semble être une des bonnes pioches de ce mercato estival en Top 14.