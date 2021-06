Top 14: Tekori vers un forfait pour Toulouse-UBB

Le 2e ligne du Stade Toulousain Joe Tekori se dirige vers un forfait pour la demi-finale de Top 14 face à l’Union Bordeaux-Bègles, ce samedi (20h45). Un coup dur pour son équipe, déjà touchée à ce poste de 2e ligne.

Il est resté longuement sur un banc, au bord de la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Après avoir remisé ses crampons et mis ses baskets, Joe Tekori a discuté brièvement avec le manager du Stade Toulousain, Ugo Mola. La mine défaite, il montrait ses mollets en guise d’explication. A l’arrivée de ses coéquipiers pour la dernière mise en place, tous sont venus lui taper sur l’épaule, l’air désolé, y compris des membres du staff comme Clément Poitrenaud ou Jean Bouilhou. Il a finalement assisté à la séance en bord de touche.

Le guerrier samoan (37 ans) ne devrait donc pas être de la demi-finale ce samedi (20h45), face à l'Union Bordeaux-Bègles. Pas une bonne nouvelle pour le Stade Toulousain, eu égard à son rôle à la fois sur le terrain, fait de puissance et de grande présence pour l’adversaire, et dans le vestiaire, où il est considéré comme le "papa". Et pour ne rien arranger, cette probable défection s’ajoute à d’autres forfaits au poste de 2e ligne.

Kaino devrait "monter dans la cage"

Les Australiens Ritchie Arnold (ischio) et Emmanuel Meafou (pied) sont d’ores et déjà forfait. Il ne reste plus que Rory Arnold, à peine remis d’une blessure à l’épaule, Thibaud Flament et… Jerome Kaino. Car c’est le double champion du monde néo-zélandais qui devrait accompagner Arnold en 2e ligne dans le quinze de départ. Prévu remplaçant, en couvrant également le poste de 3e ligne, Kaino, qui vit ses derniers instants de rugbyman avant de prendre une retraite bien méritée, devrait "monter dans la cage" face à l’UBB. C’est ce qu’indiquait la mise en place des Toulousains et notamment le travail sur la touche.