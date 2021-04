Top 14: Toulon a repris l'entraînement après trois semaines d'arrêt

Alors qu'il n'a pas disputé de match depuis le 27 mars, après plusieurs cas de Covid, le Rugby Club Toulonnais a enfin pu reprendre l'entraînement, a annoncé le club dans un communiqué. Il espère tenir son rang face à Agen, ce week-end en Top 14.

C'est la fin d'une pause bien plus longue qu'escomptée et, certainement, une libération pour tous les joueurs. Le Rugby Club Toulonnais a annoncé ce lundi, par l'intermédiaire d'un communiqué, avoir repris l'entraînement, après trois semaine d'arrêt à cause du coronavirus. Tous les tests passés par l'effectif dans la matinée étaient négatifs, comme ceux du samedi précédent.

"Les joueurs non-infectés ont repris l'entraînement"

"Suite à la détection de plusieurs cas positifs à la Covid-19 dans son effectif les semaines précédentes, le Rugby Club Toulonnais a isolé l’ensemble de son équipe et fermé son centre d’entraînement ces derniers jours", peut-on lire dans le communiqué. De nouveau testé ce lundi matin, le groupe Rouge et Noir ne présente aucun cas supplémentaire de COVID-19. Les joueurs non-infectés ont repris l’entrainement en deux groupes distincts dès cet après-midi."

L'inquiétude était pourtant de mise ces derniers jours, avec près d'une dizaine de cas dans l’effectif toulonnais, même si le club n’a pas souhaité communiquer sur le nombre exacts de joueurs infectés et encore moins leurs identités. Si le virus ne circule a priori plus dans l'équipe pour le moment, le RCT fait face à un nouveau défi de taille: comment aligner une équipe compétitive samedi pour le match de Top 14 face à Agen, alors que le centre d’entrainement de Berg n’a rouvert qu’en ce début de semaine?

La LNR voudrait maintenir le match

Le club est en contact étroit avec la Ligue nationale de rugby, qui aimerait, ainsi que le diffuseur, que la rencontre puisse avoir lieu. La LNR considère que si le RCT peut aligner 19 joueurs, dont au minimum 5 premières lignes, le match doit se tenir. De leur côté, les Varois s’inquiètent de ne pouvoir effectuer de véritable séance collective, par protocole sanitaire, alors qu'ils n’ont pas joué de match en compétition depuis le 27 mars dernier et une défaite au LOU.

Entre temps, le RCT avait vu son huitième de finale de Champions Cup au Leinster annulé et donc perdu sur tapis vert, puis sa rencontre face à Montpellier reportée à une date ultérieure. Avec tous les joueurs placés à l’isolement récemment, et les conditions de reprise peu adéquates à une vraie préparation, le club estime que le timing est très serré et qu’il serait plus sage de reporter au moins de quelques jours le match face à Agen. Tout en croisant les doigts pour que de nouveaux cas positifs ne viennent pas perturber la semaine de travail des Toulonnais...