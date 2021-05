Top 14: Toulon s’impose contre l’UBB et reste en vie pour la phase finale

Dans un match crucial face à l’Union Bordeaux-Bègles, le RC Toulon s’est imposé ce samedi (25-19) et conserve sa sixième place au classement. Les Toulonnais sont pour le moment qualifiés pour la phase finale du Top 14.

Après la victoire du Stade Français face à Lyon, vendredi soir, le RC Toulon savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur. Face à l’UBB, ce samedi, les Toulonnais ont donc fait le boulot pour s’imposer (25-19) et décrocher quatre points capitaux dans la course aux six premières places. L’équipe de Patrice Collazo s’accroche pour le moment à sa sixième place, qualificative pour la phase finale du Top 14.

Tout avait mal débuté, pourtant, face à l’UBB. Après 25 minutes de jeu, les Toulonnais étaient menés 11-3 et avaient perdu Sergio Parisse, touché à la cheville et remplacé par Raphaël Lakafia. La blessure de l’Italien est d’ailleurs la mauvaise nouvelle du jour côté RCT, dans cette fin de saison très tendue.

Le RCT reste 6e

Mais Toulon a su remonter au score, ce samedi, afin de ne pas laisser filer les six premiers au classement. En deuxième mi-temps, les coéquipiers de Louis Carbonel ont repris l’avantage, avant l’essai décisif de Facundo Isa à cinq minutes du terme. La réduction de l’écart de l’UBB, en fin de match, n’y change rien: le RCT, vainqueur 25-19, conserve toutes ses chances de terminer la semaine prochaine à l’une des six premières places.

Les Toulonnais devront confirmer face à Castres, samedi prochain. L’UBB, de son côté, fait une mauvaise opération dans la course aux deux premières places. Les Girondins joueront donc un match décisif lors de la dernière journée, puisqu’ils affronteront Toulouse, actuel leader du Top 14 en attendant le match du Stade rochelais. Le suspense perdure à tous les étages.