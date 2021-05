Top 14: le LOU dit adieu aux phases finales, le Stade Français toujours dans la bataille

Lyon ne disputera pas les barrages de Top 14, sévèrement battu sur le terrain du Stade Français ce vendredi (46-27), dans le cadre de l'avant-dernière journée de championnat. Rien n'est encore fait pour les Parisiens, qui reprennent la sixième place.

L'espoir d'une place en barrage s'est envolé ce vendredi pour le LOU, battu sur le terrain du Stade Français ce vendredi (46-27), dans le cadre de l'avant-dernière journée de Top 14. Un match sous forme de "malheur au vaincu", puisque les deux équipes accusaient du retard sur le top 6 avant le coup d'envoi.

"La saison n'est pas finie"

Lyon ne pourra plus revenir sur l'actuel sixième du classement... le Stade Français. Pour les Parisiens, rien n'est toutefois fait. Car Toulon peut repasser devant en cas de succès samedi contre Bordeaux-Bègles. "La saison n'est pas finie", a d'ailleurs prévenu sur Canal+ Jonathan Danty, qui disputait son dernier match à Jean-Bouin.

Quatre essais de chaque côté mais un gros point noir côté lyonnais: les points au pied. C'est ce qui a fait la différence, avec quatre transformations franciliennes contre deux pour le LOU, six pénalités à une.

"Ce n'est pas ce soir qu'on perd la qualification"

"Il faut avoir l'humilité de reconnaître quand un adversaire a été meilleur, résume Pierre Mignoni. Ce n'est pas de la fausse humilité: ils méritent leur victoire. Ce n'est pas ce soir qu'on perd la qualification. Je n'ai pas de regret ce soir, par rapport à d'autres matches. Les regrets, c'était avant. On est, malheureusement, à notre place. Il nous faut revenir plus fort. Ca fait trois ans qu'on fait les phases finales. Cette année, on n'est pas invité. Cela fait mal. Je crois que l'erreur du club, de moi en particulier, c'est qu'on veut maintenir un certain niveau. Quand tu veux maintenir, tu ne demandes pas plus. Mon erreur est là, je vais demander plus."