Top 14: Toulon tremble pour Ollivon, sorti sur blessure

Le capitaine du XV de France et troisième ligne de Toulon Charles Ollivon est sorti sur blessure, touché au genou gauche, lors du match de Top 14 entre son club et Castres, ce samedi.

Il a quitté le terrain en boitant, soutenu par un membre du staff médical. Le capitaine du XV de France et troisième ligne de Toulon Charles Ollivon (28 ans, 23 sélections) est sorti sur blessure dès la 15e minute de jeu, samedi soir, lors du match de Top 14 entre son club et Castres, à l’occasion de la 26e et dernière journée du championnat. Touché au genou gauche, il a été remplacé par Raphaël Lakafia.

Mauvaise nouvelle pour les Bleus ?

Face aux Castrais, Toulon (6e au coup d'envoi, 66 points) doit l'emporter avec le bonus offensif pour assurer sa place en phase finale sans tenir compte des autres résultats. Car en cas d'égalité avec le Stade français (7e, 66 pts) ou à trois (avec aussi Clermont), le RCT serait certain de prendre l'un des deux derniers billets. L'équipe castraise (8e, 64 pts), elle, n'a plus son destin entre les mains et dépendrait des résultats du Stade français et de l'ASM en cas de succès à cinq points face au RCT.

Au moment de sortir, Ollivon, réconforté par ses coéquipiers, a forcément pensé à la phase finale du Top 14 et à la tournée du XV de France en Australie. Trois matchs sont programmés pour les Bleus le 7 juillet à Sydney (Cricket Ground), le 13 juillet à Melbourne (AAMI Park) et le 17 juillet à Brisbane (Suncorp Stadium). Ce sera le premier déplacement du XV de France en Australie depuis la tournée estivale en 2014, qui s'était soldée par trois défaites pour les Bleus. Ollivon pourra-t-il y prendre part ?