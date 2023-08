Top 14: Toulouse recrute le pilier néo-zélandais Owen Franks en joker Coupe du monde

Toulouse a annoncé mercredi le recrutement d'Owen Franks (35 ans), pilier néo-zélandais sacré champion du monde à deux reprises avec les All Blacks, en qualité de joker Coupe du monde.

Le pilier droit Owen Franks, double champion du monde avec la Nouvelle-Zélande, s'est engagé à Toulouse en qualité de joker Coupe du monde, mercredi. Franks, 35 ans, est un grand nom du rugby mondial. Il a remporté la Coupe du monde à deux reprises en 2011 et 2015 sous le maillot des All Blacks, avec lesquels il compte 108 sélections. Le pilier néo-zélandais évoluait depuis deux saisons aux Hurricanes, en Super Rugby, après avoir connu une première expérience en Europe, à Northampton, entre 2019 et 2021.

Le Stade toulousain, principal pourvoyeur des Bleus, est privé pour le début de la saison 2023-2024 d'une quinzaine d'internationaux en raison de la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre), dont les piliers droits français Dorian Aldegheri et néo-zélandais Nepo Laulala.

Afin de pallier ces absences, le champion de France en titre avait déjà enrôlé six jokers Coupe du monde, dont le troisième ligne samoan Piula Faaselele, le trois-quarts fidjien Setareki Bituniyata ou l'ailier néo-zélandais George Tilsley. Toulouse débutera la défense de son titre en Top 14 par un déplacement à Bayonne le vendredi 18 août.