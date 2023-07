Le calendrier de la saison de Top 14 est tombé, on connaît les dates des chocs entre La Rochelle et Toulouse

Le calendrier de la saison 2023-2024 de Top 14 a été dévoilé mercredi: il y aura notamment trois week-ends de doublons lors du Tournoi des VI Nations. Le premier remake de la dernière finale, entre Toulouse et La Rochelle, aura lieu le week-end des 30 et 31 décembre.

Le Stade Toulousain, champion en titre, ira affronter l'Aviron Bayonnais en ouverture de la saison 2023-2024 du Top 14 le vendredi 18 août à 21h00, selon un communiqué publié mercredi par la Ligue nationale de rugby qui divulgue le calendrier du prochain exercice.

Le Stade Rochelais, finaliste sortant et champion d'Europe, aura un déplacement a priori plus difficile, puisqu'il se rendra à Montpellier, le champion 2022. Le promu, lui, aura l'honneur de recevoir l'ASM Clermont.

La Rochelle-Toulouse pour finir l'année

Il faudra attendre le week-end des 30 et 31 décembre et la dixième journée pour assister au choc entre les deux derniers finalistes, lorsque le Stade Rochelais accueillera le Stade Toulousain, son tombeur lors de la finale 2023. Le match retour, dans la Ville Rose, interviendra au cours du week-end des 1er et 2 juin dans le cadre de la 25e et avant-dernière journée de la phase régulière.

Le désormais traditionnel week-end de Noël les 23-24 décembre, sera le prétexte à quelques belles affiches: Stade Toulousain - RC Toulon, Bordeaux-Bègles - LOU Rugby, Montpellier - Castres... Le calendrier va s'adapter au Mondial-2023, qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre, avec une pause de près de deux mois entre les troisième (2-3 septembre) et quatrième journées (29-30 octobre).

Trois week-ends de doublons

Pendant le Tournoi des VI Nations 2024, il y aura trois week-ends de "doublons" avec le championnat: ceux du 2-3 février (France-Irlande, 14e journée), du 24-25 février (France-Italie, 16e journée) et du 9-10 mars (Galles-France, 18e journée). Seules les rencontres Ecosse-France le 10 février et France-Angleterre le 16 mars seront disputées sans la concurrence du Top 14.

La saison régulière prendra fin le week-end des 8-9 juin 2024. Les demi-finales de Top 14 auront lieu à Lille le week-end du 21-22-23 juin 2024, tandis que le champion de France sera connu le samedi 29 juin 2024 à l'issue de la finale disputée au stade Vélodrome de Marseille et non au stade de France, en raison de la proximité des JO de Paris-2024.