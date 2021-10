Top 14: trois mois d’absence pour le Clermontois Bézy

Touché au genou samedi à Montpellier, le demi de mêlée de Clermont Sébastien Bézy sera éloigné des terrains trois mois, mais évite toutefois l’opération.

L’inquiétude était grande. Touché au genou droit en début de deuxième mi-temps samedi dernier lors de la victoire de son équipe (20-22), à la suite d’un déblayage du pilier montpelliérain Fichten sur un ruck, Sébastien Bézy craignait le pire. Remplacé sur le coup par Morgan Parra, le demi de mêlée avait dû recevoir le soutien du staff médical pour sortir du terrain. A la vue des images et de la position de sa jambe, littéralement tordue sur le mouvement, la crainte d’une rupture des ligaments croisés, et donc d’une fin de saison, était réelle.

Ce n’est finalement pas le cas. Après avoir passé des examens en début de semaine, Bézy souffre finalement d’une entorse du ligament latéral externe et ne sera pas opéré. Il devra passer par une période de repos et de rééducation et sera tout de même absent des terrains pendant trois mois. Un moindre mal mais à la fois un coup dur pour Clermont, qui venait tout juste de récupérer Morgan Parra à ce poste-là, touché aux côtes lors de la première journée à Lyon et seulement de retour le week-end dernier après avoir manqué cinq matchs. Il faudra maintenant faire sans Bézy.