Top 14: Clermont veut prolonger Parra et Vahaamahina

Clermont souhaite prolonger les contrats du demi de mêlée Morgan Parra et du deuxième ligne Sébastien Vahaamahina. Les discussions ont débuté.

Comme ailleurs, Clermont se penche déjà activement sur la constitution de son effectif de la saison prochaine. Plusieurs joueurs, et pas des moindres, sont en fin de contrat dans quelques mois. Des négociations ont ainsi été entamées avec l’arrière international japonais Kotaro Matsushima, qui entend poursuivre l’aventure en Auvergne où il est arrivé en 2020.

C’est également le cas du capitaine Sébastien Vahaamahina, dont l’avenir n’est pas encore réglé. Le deuxième ligne international (30 ans dans quelques jours, 46e et dernière sélection en 2019) est évidemment un élément important du groupe auvergnat, sur et en dehors. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants ont manifesté leur souhait de le conserver et des discussions ont débuté. Mais d’autres clubs, qui cherchent un renfort à ce poste, suivent l’évolution de sa situation.

L'avenir de Morgan Parra incertain

Le scénario est le même pour Morgan Parra. Lui aussi sera libre en fin de saison et lui aussi anime le marché. Le demi de mêlée aux 71 sélections a également reçu une offre de ses dirigeants. Mais le numéro 9 de 32 ans n’a pas non plus encore donné sa réponse.

Concernant les possibles arrivées, le demi d’ouverture toulonnais Anthony Belleau est toujours courtisé par l’ASM. Comme évoqué par RMC Sport le mois dernier, l’international est également dans le viseur de Montpellier. Il devrait rencontrer les deux clubs avant de se prononcer sur son avenir.