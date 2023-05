Champions Cup: la folie à La Rochelle pour le retour triomphal des héros dans la nuit

L'ambiance était magnifique à l'aéroport de La Rochelle pour célébrer la nouvelle victoire en Champions Cup, dans la nuit de samedi à dimanche. Le maire de la ville, Jean-François Fountaine, a partagé son émotion dans La Matinale Week-end sur RMC.

Un retour triomphal. Les héros de La Rochelle, parvenus à conserver leur titre en Champions Cup en s'offrant le Leinster (27-26), samedi à Dublin, au terme d'une immense finale, ont été accueillis dans la nuit par des supporters déchaînés à l’aéroport de La Rochelle-Laleu. L’ambiance était magnifique pour fêter cet exploit majuscule.

Déjà sacré l'année dernière à Marseille contre cette même équipe irlandaise, le Stade rochelais a remonté un déficit de trois essais encaissés dans les premières minutes pour aller chercher cette deuxième couronne continentale de rang et s'installer à la table des plus grands.

Le maire de La Rochelle : "Ça va être la folie"

"Vous vous rendez compte, il est 3h du matin et nos supporters sont là ! C’est beaucoup d’émotion. On a tellement besoin de nos supporters, ils sont exceptionnels. C’est incroyable, les joueurs ont gagné pour eux ! C’est un exploit exceptionnel, avec le soutien de leur public même à distance. On réalisera un peu plus tard, mais c’est formidable", a confié au micro de RMC Sport le président du club maritime, Vincent Merling.

Même émotion ce dimanche matin du côté de Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle, invité de La Matinale Week-end sur RMC. "Ça va être la folie dans l’après-midi ! Les joueurs sont des héros, on va fêter ça avec une belle parade. L’an dernier, les joueurs avaient fait circuler la coupe dans le public. On a commencé à y croire hier un peu avant la mi-temps. On s’est mis à jouer beaucoup plus dans le camp irlandais, on a pris la main sur le match. Cette victoire, c’est du bonheur pur. Ça fait du bien. C’est géant pour la ville. Ce club prend une dimension incroyable", a-t-il savouré.

Une parade est prévue à 16h entre la gare et la Grosse Horloge sur le Vieux-Port de La Rochelle. L'an passé, les célébrations avaient rassemblé 35.000 personnes.