Top 14: un petit événement pour le Stade Français, Montpellier proche du maintien

Montpellier et Pau ont signé la belle opération dans la lutte pour le maintien ce samedi, dans le cadre de la 23e journée de Top 14. L'UBB continue de croire aux barrages, tandis que Bayonne s'enfonce dans la zone rouge.

Le Stade Français a mis fin à 15 ans de disette sur le terrain de Brive où il s'est imposé (31-28) pour rester en embuscade dans la course à la qualification, ce samedi à l'occasion de la 23e journée de Top 14. Toujours devant au score, les Parisiens signent une troisième victoire de suite qui confirme leurs bonnes dispositions aperçues lors du derby face au Racing 92 (35-29).

De son côté, le CAB, qui concède son quatrième revers cette saison au Stadium, a bien fait d'arracher le bonus défensif qui lui permet de compter cinq points d'avance sur la barragiste Bayonne. Le jeu a longtemps été haché par les fautes, notamment au sol côté parisien, alors que les Brivistes sont tombés dans le piège du hors jeu. C'est d'ailleurs sur l'un d'eux commis par Lobzhanidze qu'est venu le seul essai du premier acte. La pénalité rapidement jouée à la main par Paris a été conclue par un une-deux Waisea-Kylan Hamdaoui avec conclusion de ce dernier après la sirène (6-14).

A la recherche de leur second souffle, les Coujoux ont réagi à la reprise avec l'entrée du virevoltant Julien Blanc, mais ce sont bien les hommes de Gonzalo Quesada qui ont pris leur aise sur un ballon porté très efficace envoyant Gerbrandt Grobler derrière la ligne (9-22, 52e). La partie s'est alors débridé: à l'essai de l'espoir signé So'otala Fa'aso'o en force (62e), Hamdaoui y est allé de son doublé deux minutes plus tard sur un service à hauteur de Sefanaia Naivalu avant que Mitch Lees ne lui réponde après une pénaltouche (21-31, 68e). Sur une dernière attaque initiée par le Stade, Axel Muller a intercepté une passe d'Alex Arrate et filé derrière la ligne pour un bonus défensif conforté par la transformation de Tedo Abzhandadze.

L'UBB rebondit bien

Lutte pour les barrages toujours avec l'UBB, qui a largement fait le travail en allant s'imposer sur la pelouse de Bayonne (47-22). Des Basques désormais 13es de Top 14 et donc en grand danger. Après sa défaite en demi-finale de Champions Cup contre Toulouse, Bordeaux-Bègles ont surtout fait la différence en début de deuxième période, dans la lignée de leur bonne entame de match. Assommé par le retour du vestiaire, les Bayonnais ne se sont pas relevés. Sixième défaite à domicile cette saison.

Montpellier proche du maintien

Dans les autres résultats de la soirée, Montpellier continue de se rapprocher du maintien grâce à sa victoire bonifiée contre La Rochelle, deuxième du classement (32-22). A domicile, le MHR a su accélérer en deuxième période pour virer en tête puis creuser l'écart, inscrivant cinq essais.

"On gagne avec le bonus. On enchaîne une septième victoire d'affilée. On va tout axer sur la récupération. On se prépare mardi à un match primordial contre Toulon pour rester en Top 14. On commence à ressembler à quelque chose de sérieux, constate Philippe Saint-André. On avait été obligés de faire du coaching en préservant des joueurs comme Paul Willemse. On fait face à un calendrier démentiel et incohérent, qui manque de respect pour la santé de mes joueurs. On ne s'en sortira que par nous, notre travail et notre humilité. Les joueurs sont exemplaires. On est loin d'être assurés d'éviter la 13e place."

Prochain match face à Toulon pour les Héraultais, qui sont dixièmes du classement. Dans le choc des mal classés, Pau a collé une valise à Agen (47-7) pour s'extirper de la zone rouge.