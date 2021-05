Top 14: le Racing écrase Clermont et grimpe sur le podium

La Racing 92 a largement dominé Clermont (45-19) ce samedi lors de la 23 journée de Top 14. Le club francilien double les Auvergnats et grimpe sur le podium du championnat.

La course aux barrages fait rage en Top 14. Et le Racing a signé un gros coup en l'emportant ce samedi face à Clermont (45-19), lors de la 23e journée, dans son Arena de Nanterre. Le club francilien met fin à une série de quatre défaites consécutives en championnat et s'offre une victoire capitale dans le sprint final de la saison régulière.

Après ce succès bonifié (six essais à un), leur premier en championnat depuis le 19 février, les hommes de Laurent Travers chipent la troisième place à l'équipe auvergnate et devancent ceux de Franck Azéma d'une longueur (64 pts contre 63pts).

Les Jaunards, vaincus trois fois en quatre matchs toutes compétitions confondues, voient leurs chances d'accéder directement aux demi-finales se réduire nettement alors que Toulouse et La Rochelle caracolent en tête du classement avec respectivement 72 et 67 points.

Le Racing a su rebondir après le derby

Les Racingmen, piqués au vif par leur président Jacky Lorenzetti dans la presse après la défaite dans le derby francilien face au Stade Français (35-29), ont retrouvé du tonus dans leur salle, transformée depuis lundi en vaccinodrome anti-Covid. Mais c'est plus simple quand des cadres, blessés, sont de retour. Les Racingmen retrouvaient leur leader de touche Baptiste Chouzenoux, l'ailier argentin Juan Imhoff et Virimi Vakatawa. Le trois-quarts centre était pour la première fois associé à Gaël Fickou, transfuge du Stade Français, son habituel compère au sein du XV de France.

Avec l'Australien Kurtley Beale à l'arrière et Teddy Thomas sur l'aile droite, l'attaque francilienne a fait le show en inscrivant trois essais en dix minutes. Beale a signé un doublé sur deux offrandes de Thomas et ce dernier a aplati le troisième en s'échappant dans son couloir après une passe sautée de Vakatawa (21-6, 19e).

Les Auvergnats sont restés à portée grâce à un essai en force du pilier Peni Ravai et la botte du demi de mêlée Morgan Parra. Mais le talonneur Kevin Le Guen a conclu le quatrième essai francilien, juste avant la pause, dans lequel Thomas était, encore, impliqué (31-19, 40e)

Premier essai pour Fickou

Pas rassasié, le Racing 92 a enfoncé le clou dès le retour des vestiaires avec Gaël Fickou, auteur de son premier essai sous ses nouvelles couleurs. L'ailier Donovan Taofifenua, entré en cours de jeu, a apporté sa pierre à l'édifice en profitant des trous d'air clermontois pour clore le festival offensif des locaux (45-19, 68e).

Solides en défense, les Ciel et Blanc n'ont pas concédé le moindre point en seconde période pour s'offrir une troisième victoire en trois matchs cette saison devant les Jaunards, en comptant la Coupe d'Europe. Depuis 2018, les Auvergnats n'ont remporté qu'une seule de leurs huit confrontations avec les Franciliens, toutes compétitions confondues, avec un nul au passage.

Le Racing 92 peut envisager la fin de la phase régulière avec optimisme, ayant un calendrier moins ardu que ses concurrents avec trois mal classés (Pau, Agen, Brive) pour finir.