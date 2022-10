Top 14: un talonneur anglais en approche à Montpellier

Le talonneur anglais Curtis Langdon, qui évoluait précédemment à Worcester, pourrait prochainement s'engager avec Montpellier.

Un talonneur de Worcester pourrait bientôt arriver à Montpellier. Il s’agit de Curtis Langdon (25 ans). Les discussions sont très bien avancées. Cette saison, il a joué trois matchs (dont deux titularisations) avant la liquidation du club anglais.

Jeudi 13 octobre, Montpellier a officialisé l'arrivée du Néo-Zélandais George Bridge, comme révélé par RMC Sport. Il s'est engagé pour trois saisons, jusqu'en 2025. "Je suis ravi de signer avec un club ayant le succès récent et le prestige de Montpellier, a-t-il commenté sur le site du club. J'ai hâte d'apporter au club l'expérience que j'ai pu gagner avec les Crusaders et les All Blacks".

Montpellier reste sur deux défaites consécutives, avec son échec contre Castres (26-13), une semaine après le revers à domicile face à Toulouse (17-19). Le MHR doit réagir ce samedi avec la réception de Lyon.