Toulon: avant de terminer sa carrière, Wulf revient au RCT

Avant de prendre sa retraite sportive à la fin de la saison, Rudi Wulf, finira la saison sous les couleurs du RCT. Six ans après son départ, le Néo-Zélandais de 27 ans vient en renfort en provenance de Lyon après le départ de Bryce Heem au mois de janvier.

Six ans après son départ, Rudi Wulf va retrouver le RCT. L’allier ou centre All Black (4 sélections) est "prêté par le Lou Rugby jusqu’à la fin de la saison" pour pallier le départ précipité de Bryce Heeem au mois de janvier. Dans son communiqué publié ce jeudi, le club toulonnais indique que Rudi Wulf "arrêtera sa carrière à l’issue de cette saison 2020-2021 et terminera ainsi là où tout a commencé".

Lors de son premier passage à Toulon entre 2012 et 2015, le Néo-Zélandais de 37 ans a remporté de nombreux titres avec le club Rouge et Noir: triple champion d’Europe et champion de France dans les années 2010.

Wulf jouera son premier match avec Toulon face à Lyon, son ancienne formation

Actuellement à la sixième place du Top 14, le RCT qui est affaibli par l’indisponibilité de ses internationaux pour le Tournoi des VI Nations, compte sur cette recrue d’expérience pour rapidement retrouver le haut du tableau afin de s’assurer de jouer les phases finales du championnat de France à la fin de la saison.

Rudi Wulf sera donc disponible à partir de la 20e journée du Top 14 et pourra également disputer la Coupe d'Europe. Pour son grand retour avec la Rade, Wulf affrontera un adversaire qu’il connaît très bien. Puisque Toulon se déplacera à Lyon le 27 mars prochain pour ce qui sera son premier match avec le RCT. Cette saison, le trois-quart a disputé huit rencontres en Top 14, dont trois titularisations avec le Lou.