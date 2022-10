Toulon: nouvelle opération pour Villière, qui manquera la tournée des Bleus

Selon nos informations, le Toulonnais Gabin Villière a de nouveau été opéré de la cheville en milieu de semaine dernière. L'ailier international (26 ans, 12 sélections) doit encore prendre son mal en patience. Il est forfait pour la tournée de novembre des Bleus.

Gabin Villière doit décidément trouver le temps long en cette année 2022. Écarté des terrains depuis fin mai et la finale de Challenge européen perdue contre Lyon au stade Vélodrome de Marseille, l'ailier international du RCT n'a pas encore retrouvé les terrains.

La faute à une blessure à la cheville qui l'a donc privé de la fin de saison dernière, notamment pour la tournée des Bleus au Japon, mais aussi de la reprise du Top 14. Alors qu’il devait initialement être indisponible huit à dix semaines, l’ancien joueur de l’équipe de France à VII est pour le moment toujours à l’infirmerie. Forfait pour les cinq premières journées de championnat, l'ancien joueur de Rouen ronge son frein. Et ce n’est malheureusement pas fini.

Opéré à Marseille la semaine dernière

Selon nos informations, le Toulonnais aux 12 sélections (la dernière contre le pays de Galles en mars dernier) a en effet dû subir une nouvelle opération mercredi dernier à Marseille, l'obligeant à porter un plâtre durant deux semaines, avant un gros mois d'arrêt pour être totalement opérationnel. Il ne devrait ainsi pas revenir avant fin novembre.

Villière doit renoncer à la tournée automnale du XV de France (contre l'Australie le 5 novembre, l'Afrique du Sud le 12 novembre et le Japon le 20 novembre). C’est évidemment un coup dur pour son club mais aussi le staff de Fabien Galthié qui est confronté à une cascade de blessures et de mauvaises nouvelles ces dernières semaines. L’essentiel pour le joueur, à moins d’un an de la Coupe du monde 2023 (8 septembre-28 octobre), est de se rétablir pleinement dans les semaines à venir pour éviter une nouvelle rechute.