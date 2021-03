Toulon: Nonu suspendu trois semaines après son pétage de plomb face au LOU

Auteur d'un vilain coup de coude le week-end dernier lors de la défaite de Toulon face au LOU en Top 14 (54-16), Ma’a Nonu est suspendu trois semaines, sur décision de la Commission de discipline. Le trois-quart centre est sanctionné pour "brutalité".

Un geste qui coûte cher. Ma’a Nonu est suspendu trois semaines par la Commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR) ce mercredi, après son pétage de plomb contre Lyon ce week-end, lors de la lourde défaite de Toulon (54-16) en clôture de la 20e journée de Top 14.

Peu avant la demi-heure de jeu, l'expérimenté trois-quart centre du RCT a asséné un violent coup de coude à Jean-Marc Doussain, sous les yeux de l'arbitre. Carton rouge donc pour le Néo-Zélandais, "reconnu responsable de "Brutalité" et notamment pour "Donner un coup de poing ou frapper avec la main ou le bras (y compris un plaquage "cravate")", explique la Commission de discipline.

Il s'est excusé

La sanction aurait pu être encore plus lourde: "C'est le degré moyen de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines. Compte tenu des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité et expression de remords), la sanction a été réduite de trois semaines", précise le communiqué, qui souligne donc l'attitude de Ma'a Nonu après son geste.

Comme rapporté par RMC Sport mardi, le vestiaire toulonnais a pris une soufflante de la part du président du club Bernard Lemaitre. "Ma’a est un combattant et ne supporte pas une certaine iniquité, a justifié le dirigeant. L’obstruction de Doussain est une réaction à un très gros plaquage que Ma’a lui a asséné un peu plus tôt, Doussain s’est manifesté de manière très négative et l’a provoqué. Ma’a est dans tombé dans le panneau. C’est un bon type. Il est venu s’excuser auprès de moi hier. Il était conscient des dommages à son image et pour le club. Il va prendre cher au niveau de la commission de discipline…"