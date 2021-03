Toulon: un contrat d’entraineur-joueur pour Sergio Parisse?

Le troisième ligne international italien Sergio Parisse, en fin de contrat, est en discussion avec ses dirigeants pour prolonger à Toulon. Une année mixte, en tant qu’entraineur-joueur, serait à l’étude.

La carrière de Sergio Parisse n’est sans doute pas encore terminée. Le troisième ligne international italien (37 ans, 142 sélections, la dernière en 2019 lors de la Coupe du monde) est en fin de contrat à Toulon. L’année passée, l’ancien joueur du Stade Français avait rempilé pour une année de plus. Depuis, Parisse a encore démontré qu’il pouvait être un élément précieux pour le staff de Patrice Collazo.

Et ce ne n’est pas un secret, les dirigeants varois aimeraient le conserver. "Dans la forme qu’il montre actuellement, nous serions très heureux qu’il continue une année de plus, indiquait le président toulonnais Bernard Lemaitre à RMC Sport en décembre dernier. Mais c’est un choix personnel et familial. On se demande s’il n’a pas plutôt envie de débuter une carrière d’entraineur. J’avais discuté avec lui il y quelque temps et il m’avait dit que c’était la suite vers laquelle il souhaitait s’orienter. Mais quand? Est-ce à la fin de cette saison? Va-t-il se donner une année sabbatique entre les deux ? Va-t-il se former d’une manière plus régulière? C’est très difficile à dire."

Une "année-mixte" en vue?

Depuis, les discussions n’ont pas été arrêtées entre les deux parties. Le dossier n’est pas encore bouclé mais il aurait bien avancé. Une possibilité est qu’il prolonge pour une "année mixte" comme joueur et entraineur. Parisse pourrait ainsi renforcer le staff du RCT, tout en poursuivant sa carrière de joueur durant encore quelques mois. L’hypothèse est à l’étude.

Au sein des lignes arrières, rien n’aurait encore été décidé de manière définitive pour les Néo-Zélandais Ma’a Nonu et Isaia Toeava, eux aussi en fin de contrat, même si l’avenir du second devrait s’écrire ailleurs qu’au RCT.