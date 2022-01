Toulouse: Dupont toujours absent à l'entraînement, les frères Arnold de retour

Le demi de mêlée international Antoine Dupont, absent lors du dernier match du Stade Toulousain à Clermont, n’a toujours pas repris l’entraînement. Sans certitude, le staff espère son retour pour la venue de Montpellier dimanche. Tout comme celui des jumeaux Arnold, eux bien présents à l’entraînement.

Son absence est toujours remarquée. Forfait pour le déplacement à Clermont samedi dernier en Top 14 (défaite 16 à 13 des Toulousains), le demi de mêlée Antoine Dupont, que le manager Ugo Mola avait annoncé "fatigué" et laissé au repos la semaine passée, n’était toujours pas sur le terrain ce mardi après-midi.

"Un syndrome grippal, doublé d’une sorte de gastro", avouait le staff toulousain, pour justifier de son absence. Mais les entraîneurs ne désespèrent pas de récupérer le récent meilleur joueur du monde pour la venue de Montpellier dimanche soir (21h05) pour le compte de la 15e journée du Top 14. Il faut dire qu’avec la blessure de Baptiste Germain le mois dernier à Cardiff, le poste est un peu dépeuplé.

Pessimisme pour Flament

Pour autant, le Stade Toulousain va compter sur pas mal de retours dans le groupe: le pilier Charlie Faumuina, forfait avant le match à Cardiff, le centre Santiago Chocobares et les jumeaux Richie et Rory Arnold se sont entraînés normalement. Le premier, Richie, victime d’une fracture de l’avant-bras au Racing début novembre, est partant à 100% pour dimanche, tandis que Rory devra attendre un entraînement plus engagé dans la semaine pour faire le point concernant sa participation.

Le pessimisme prévaut pour celle du 2e ou 3e ligne Thibault Flament, victime d’une commotion samedi dernier et qui ne s’estimait pas remis à 100% ce jour. Elstadt (cheville) et Fouyssac ne devraient pas pouvoir postuler.