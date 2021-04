Toulouse-Racing: terrible image d'Huget, en fin de carrière et lourdement touché à la cheville

Alors qu'il a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison, Yoann Huget s'est blessé au tendon d'Achille face au Racing, samedi. Le Toulousain a quitté le terrain, probablement pour la dernière fois, en pleurs.

C'est peut-être la dernière fois que l'on voyait Yoann Huget sur un terrain de rugby, ce samedi soir, à l'occasion de la 22e journée de Top 14. Lors du choc qui opposait lse Stade Toulousain au Racing 92, l'ailier est sorti en pleurs, visiblement lourdement blessé, à la 35e minute. Il avait annoncé la fin de sa carrière à l'issue de la saison. Elle pourrait bien s'être terminée plus tôt que prévu pour lui.

C'est sur une tentative de débordement face à Antoine Gibert, en bout de ligne, que l'international français s'est blessé. Tombé au sol près de la ligne de touche, il est resté prostré un moment sur la pelouse, à se tenir la cheville, avant d'être finalement remplacé par Chelsin Kolbe. Soutenu par les soigneurs, il a été longuement applaudi par ses partenaires toulousains, mais aussi par ses adversaires franciliens.

Le staff craint "une rupture du tendon d'Achille"

Le staff craint une "rupture du tendon d'Achille". Très émouvante, la scène était rendue encore plus cruelle par l'absence de public pour ovationner le joueur. Quelques minutes après sa sortie du terrain, des images montraient Huget avec la cheville imobilisée et des béquilles dans le vestiaire, réconforté par le staff médical. Plus tôt dans le match, Huget avait inscrit son sixième essai de la saison - certainement le dernier de sa carrière - à la conclusion d'une superbe action collective toulousaine.

Un dernier cadeau d'adieu au Stade, avec lequel il a remporté deux titres de champion de France (2008, 2019). Sélectionné à 62 reprises en équipe de France, Huget a inscrit 14 essais sous le maillot bleu. Sa carrière internationale laissera néanmoins un goût d'inachevé: l'Ariégeois a raté à deux reprises la Coupe du monde. La première fois, en 2011, pour deux "no shows" au contrôle antidopage. La seconde en 2015, à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou.