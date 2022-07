UBB: comment Urios veut changer son management pour aller chercher le Bouclier de Brennus

Invité de l’Intégrale Sport jeudi sur RMC, l’entraîneur de Bordeaux-Bègles, Christophe Urios, revient sur son management, source de fortes tensions avec ses joueurs la saison passée.

On avait laissé Christophe Urios le 18 juin, tête basse après l’élimination de l’UBB en demi-finale du Top 14 face à Montpellier (19-10), futur champion. Une déception d’autant plus grande que la seconde partie de saison des Girondins, en plus d’être décevante, avait été marquée par des fortes tensions entre le coach bordelais et ses joueurs. Ce jeudi, quelques jours après la reprise, on le retrouve le moral gonflé à bloc, prêt à repartir au combat. Et surtout changé, avec un nouveau management.

"Il fallait que je sois beaucoup plus lucide"

"Je me suis aperçu, notamment dans la deuxième partie de saison qui a été difficile, que j’ai sûrement pris beaucoup trop de choses, a admis Christophe Urios jeudi sur RMC. Il y avait une pression un peu écrasante, qui m’a probablement fait défaut dans les moments clés, où je ne me suis pas trouvé bon. A certains moments, il fallait que je sois beaucoup plus lucide, meilleur que ce que j’ai été. J’avais envie de le partager avec mon staff et avec les joueurs."

"Chacun doit prendre ses responsabilités"

Et l’entraîneur de l’UBB de poursuivre : "L’idée est que chacun doit prendre ses responsabilités. On ne doit pas attendre de se faire engueuler par le staff ou le manager… Il faut qu’on soit tous responsables. Et tous engagés. C’est ce travail que je suis en train de mettre en place, avec des relais, des points de rencontres. Avec ce fonctionnement, peut-être qu’on arrivera à se rendre compte que pour être champion, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités." Bordeaux-Bègles débutera sa saison de Top 14 le 4 septembre à domicile avec un gros choc face à Toulouse.