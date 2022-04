Toulouse: Dupont présent, Baille, Cros et Holmes absents en Champions Cup

En route pour Belfast afin d’y disputer le huitième de finale retour de Champions Cup contre l'Ulster (défaite 20-26 à l’aller), les Toulousains pourront compter sur Antoine Dupont, un temps incertain.

Alors qu’il était absent de l'entraînement du Stade toulousain en milieu de semaine, Antoine Dupont est finalement du voyage en Irlande du Nord. Gêné par des maux de ventre, le récent vainqueur du Tournoi des VI Nations pourra tenir sa place ce samedi. Idem pour le trois-quart centre Pita Ahki et l’ailier Matthis Lebel, également absents de l'entraînement en milieu de semaine mais finalement apte pour le rendez-vous européen.

Zack Holmes absent de dernière minute

Mais tout n’est pas rose à Toulouse. Le pilier Cyril Baille et le troisième ligne François Cros ne sont pas du déplacement à Belfast, ce dernier étant handicapé par un souci musculaire. Au rayon des absences, celle de Zack Holmes s’est ajoutée à la dernière minute. Prévu au centre, l’Australien a subi une commotion sur la dernière action de l’entraînement de jeudi matin. Une nouvelle absence qui s’ajoute à celles de Sofiane Guitoune, Santiago Chocobares, Julien Marchand, Yannick Youyoutte, Alban Placines, Arthur Bonneval et Juan Cruz Mallia, qui est lui suspendu. C’est en donc avec un effectif amoindri que les Rouge et Noir défieront Ulster pour décrocher une place en quart de finale de Champions Cup.