XV de France: les Bleus ont-ils perdu leur trophée du Tournoi des Six Nations?

Vainqueur de l’Angleterre (25-13) et du Tournoi des Six Nations samedi, le XV de France a ensuite copieusement fêté sa victoire. Jusqu’à perdre le trophée?

Martyriser les trophées est devenue une tradition rugbystique. Et plus ils se font rares plus les folies sont au rendez-vous? Peut-être. Samedi soir, après 12 ans d’attente, les Bleus ont remporté le Grand Chelem. Et ont bien fêté ça.

Après avoir célébré leur victoire avec le public du Stade de France, le XV de France est parti fêté son titre sur une péniche. Et pour le trophée, la soirée a commencé à être longue.

"Il a fini dans la Seine à 6 heures du mat'"

"Le trophée a passé une belle nuit. Je ne l'ai pas eu toute la soirée, mais je sais qu'il a fini dans la Seine à 6 heures du mat'. Je n'ai pas d'autres infos. Je ne sais pas où il est", a raconté Damian Penaud au micro de Canal+ dimanche. "C'est vrai qu'on ne l'a pas vu aujourd'hui (dimanche), c'est inquiétant", a appuyé Laurent Labit, entraîneur de l'attaque des Bleus, en riant.

De son côté, Cameron Woki a avoué de pas être au courant des mésaventures de la coupe. "A part dans le vestiaire, après, je n’ai plus eu le trophée!", a-t-il même confié, toujours sur Canal+. Mais Romain Ntamack, déjà rentré à Toulouse dimanche soir pour assister au match Toulouse-Montpellier (35-10), a apporté un petit indice: "Je ne sais pas s’il n’y a pas eu Baptiste Couilloud qui a fait un petit plongeon (dans la Seine)".

Comme en novembre après la victoire contre les All Blacks, le groupe France a fait la fête sur une péniche appelée "le Diamant bleu", située à l’ouest de Paris. Sur place, plusieurs centaines de personnes étaient présentes, surtout les familles et les proches de joueurs. Des partenaires de la Fédération et quelques personnalités étaient également présents. Dimanche soir, les Bleus avaient aussi prévu de dîner ensemble avant de se quitter.