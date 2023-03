Angleterre-France: les chiffres fous du succès historique des Bleus à Twickenham

Samedi dans l'antre du XV de la Rose, les joueurs de l'équipe de France de rugby ont infligé une vraie claque aux Anglais (10-53) lors de la quatrième journée du Tournoi des VI Nations 2023. Un succès XXL qui, si l'on jette un oeil aux statistiques des précédents affrontements, donne encore plus d'ampleur à la performance des hommes de Fabien Galthié.

Un moment à graver dans l'histoire du rugby français. Ce samedi à Twickenham, le XV de France a donné la leçon au XV de la Rose lors de la 4e journée du Tournoi des VI Nations 2023. Conquérants, plus rapides, mieux organisés, en pleine confiance, les joueurs de Fabien Galthié ont signé un véritable récital sur une pelouse qui, traditionnellement, ne lui réussit pas - loin s'en faut. Quelques chiffres permettent de mieux mettre en perspective l'ampleur de l'exploit réalisé par Antoine Dupont et ses coéquipiers.

La plus grosse défaite de l'histoire du rugby anglais à Twickenham

Tout d'abord, il convient de rappeler que les Bleus n'avaient pas remporté la moindre confrontation face à l'Angleterre à Twickenham dans le Tournoi depuis 2005 (succès 17-18 en février 2005). Ensuite, jamais le XV de la Rose n'avait subi pareille claque à domicile de toute leur histoire : il s'agit en effet de la plus lourde défaite anglaise dans leur stade, et la troisième plus grosse défaite de toute son histoire après une humiliation totale face à l'Australie en 1998 (76-0) et un carton encaissé face à l'Afrique du Sud en 2007 (58-10).

Ce samedi 11 mars 2023, les Français ont également inscrit le plus grand nombre de points de leur histoire face aux Anglais, avec 53 points dont sept essais. Dans l'histoire des confrontations entre les deux nations, les Tricolores prennent désormais la main en ce qui concerne la plus grande différence au tableau d'affichage : +43 pour la France, alors que le record était jusque-là anglais et remontait à... 1911 (+37, succès 37-0 lors du Tournoi des Cinq Nations).

Grâce à cette victoire bonifiée, les Bleus remontent de la quatrième à la deuxième place au classement dans la compétition, juste derrière l'Irlande qui se rend à Murrayfield pour y défier l'Ecosse, dimanche à 16 heures.