France-Ecosse: combien ça rapporte de gagner le Tournoi des Six Nations

Le XV de France peut remporter ce vendredi soir face à l’Ecosse sa première victoire dans le Tournoi des Six Nations depuis 2010. Un triomphe qui serait aussi le bienvenu pour la santé financière de la FFR.

Il n’y a peut-être pas que sur le bord de la pelouse du Stade de France que l’on va sortir les calculatrices ce vendredi soir. Opposé à l’Ecosse pour son dernier match dans le Tournoi des Six Nations, le XV de France devra être efficace et bon en calcul pour s’adjuger la victoire finale, sa première dans le Tournoi depuis 2010.

Mais si ce titre attendu depuis 11 ans confirmerait le regain de forme des Tricolores à deux ans de la Coupe du monde dans l’Hexagone, il représenterait aussi une sacrée bouffée d’oxygène pour les caisses de la FFR. La victoire du Tournoi rapporterait en effet 5,5 millions d’euros à la Fédération. Une somme bienvenue alors que la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 (et notamment par l’absence de recettes grâce à la billetterie) a creusé un déficit d’une trentaine de millions d’euros.

Les clubs du Top 14 vont aussi en profiter

Si les Bleus ne parviennent pas à remporter le Tournoi et laissent la victoire au pays de Galles, les gains s’élèveront à 4,2 millions d’euros. Les 3e et 4e places rapportent respectivement 3 et 2,4 millions d’euros. Selon le prize money pour cette année 2021, le Grand Chelem, qui a donc échappé aux Gallois comme aux Tricolores, était de 6 millions de livres, soit 7 millions d’euros.

Tous les gains du Tournoi n’entreront pas intégralement dans les caisses de la FFR. Une partie sera reversée aux clubs professionnels, conformément à l’accord passé avec la LNR pour la mise à disposition des joueurs avec la sélection. Selon L’Equipe, la somme de 1,25 million d’euros sera reversée aux clubs de Top 14 en cas de victoire dans le Tournoi (500.000 en cas de 2e place).