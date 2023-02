France-Écosse: comment expliquer la compo presque inchangée de Galthié

À deux jours d’affronter l’Écosse dimanche au Stade de France, le sélectionneur a dévoilé à Marcoussis sa liste de joueurs pour ce troisième match du tournoi des VI Nations. Fabien Galthié ne procède qu’à un seul changement, en première ligne, avec la titularisation de Mohamed Haouas.

Cette fois, il n’a pas eu le choix. Fabien Galthié doit changer de pilier droit pour la réception de l'Écosse dimanche (16h), après la suspension de Uini Atonio pour les deux prochains matchs du Tournoi. La logique aurait pu propulser titulaire le "finisseur" entré en jeu en Italie et en Irlande, Sipili Falatea. Mais ses 29 minutes à Rome, et surtout les 36 jouées à Dublin, n’ont pas convaincu le staff tricolore de l’aligner d’entrée. Mohamed Haouas lui est préféré. Il n’a pourtant pas joué une minute jusque-là dans ce tournoi. Mais "Mohamed était dans les 28", rappelle Fabien Galthié.

Est-ce l’expérience qui a fait la différence, encore une fois ? Le pilier du champion de France montpelliérain affiche 15 sélections (dont 12 comme titulaires), et a notamment débuté tous les matchs du tournoi 2021, même si sa dernière titularisation remonte à la victoire en test-match de l’automne de cette même année face à l’Argentine. Falatea, lui n'a été titulaire qu'une fois en Bleu, lors de la tournée estivale 2021 en Australie.

"Conserver une expérience collective conséquente"

Du côté des trois-quarts centres, la possibilité de voir Jonathan Danty retrouver une place de titulaire avait été repoussée dès mercredi par Thibault Giroud, le directeur de la performance du XV de France, avant l’entraînement haute intensité à Marcoussis. Le Rochelais n’est pas encore à 100%, insuffisant donc pour un match international. Yoram Moefana est de nouveau titulaire, associé à Gaël Fickou. "On essaye d'être cohérent", avance le manager général des Bleus Raphaël Ibañez. "Jonathan revient de blessure, il avait joué une quarantaine de minutes en club, nous étions très heureux de lui permettre de reprendre quelques repères avec le groupe mais effectivement, pour ce match face à l'Écosse, c'était trop juste, un retour en club est logique et nous savons qu'il sera bien géré à La Rochelle pour éventuellement postuler à une place de titulaire pour les prochains match".

Hormis donc le poste de pilier droit, Fabien Galthié reconduit les 14 mêmes titulaires que sur les deux premiers matchs, et fait également dans la continuité pour ses remplaçants. "Depuis quatre ans, nous essayons d'avoir une vision", explique le sélectionneur. "La défaite pourrait être synonyme de sanction, et donc de changements. Mais nous avons jugé qu'il n'y avait pas de raison de modifier, hormis l'intégration d'Haouas, ce qui nous permet de conserver une expérience collective conséquente. Mais la concurrence, elle existe." Galthié estime que le tournoi n'est simplement pas le moment propice aux rotations, contrairement aux tournées d'été et d'automne.

Le XV de France, battu il y a deux semaines en Irlande, a dit adieu à ses rêves d'enchaîner un deuxième Grand Chelem d'affilée, mais recevra l'Écosse pour le premier match au Stade de France dans ce tournoi 2023. Finn Russell et ses coéquipiers sont les derniers à s'être imposés dans l'enceinte dyonisienne il y a deux ans, et affichent une forme éclatante avec deux victoires en deux matchs dans ce VI Nations, en Angleterre puis contre le Pays de Galles.